Cedears: Barclays se volvió pesimista con la mayor empresa cripto del mercado

Uno de los puntos centrales detrás de la rebaja de estos Cedears es el flojo inicio del año para el mercado de criptomonedas.

Uno de los puntos centrales detrás de la rebaja de estos Cedears es el flojo inicio del año para el mercado de criptomonedas.

Las acciones y Cedears de Coinbase comenzaron 2026 bajo presión tras recibir una rebaja de recomendación por parte de analistas de Barclays , en un contexto marcado por la debilidad del mercado cripto. El recorte refleja un cambio en el sentimiento hacia la empresa, cuyo desempeño sigue altamente ligado a la actividad y precios de los activos digitales.

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Uno de los puntos centrales detrás de la rebaja es el flojo inicio del año para el mercado de criptomonedas , con caídas en precios y menor volumen de operaciones.

Este entorno impacta directamente en Coinbase , ya que gran parte de sus ingresos proviene de las comisiones por trading. Cuando disminuye la actividad, su modelo de negocio sufre de forma inmediata, y genera mayor volatilidad en sus resultados.

Por eso, desde Barclays redujeron su recomendación sobre la acción (que cuenta con Cedears) y ajustaron su precio objetivo a u$s140 (frente a los u$s175 actuales) , argumentando que las perspectivas de ingresos son más débiles de lo previsto.

Además, la empresa viene de un período con resultados financieros presionados. En los últimos reportes, Coinbase registró una caída de ingresos cercana al 22% interanual , afectada por menores volúmenes de negociación.

A esto se suma una pérdida neta significativa, lo que evidencia las dificultades para sostener la rentabilidad en un entorno adverso.

Coinbase.jpg Uno de los puntos centrales detrás de la rebaja de estos Cedears es el flojo inicio del año para el mercado de criptomonedas.

Otro factor clave es la dependencia estructural del ciclo cripto. A diferencia de otras empresas tecnológicas más diversificadas, Coinbase sigue atada a la evolución del mercado de activos digitales. Esto implica que cualquier debilidad en Bitcoin u otras criptomonedas se traduce rápidamente en presión sobre su negocio.

Estrategias de crecimiento

Frente a este escenario, la empresa busca diversificar sus fuentes de ingresos. Entre sus iniciativas se destacan el crecimiento de servicios por suscripción, productos institucionales y nuevas líneas como trading de acciones sin comisiones. La estrategia apunta a reducir la dependencia del trading minorista, que es el segmento más volátil.

Sin embargo, el mercado todavía se muestra escéptico. El mensaje de los analistas es claro: incluso tras la caída de la acción, el riesgo sigue siendo elevado si el mercado cripto no se recupera con fuerza.

La combinación de menor actividad, presión en ingresos y expectativas más moderadas genera un panorama desafiante para 2026.

"Si bien Coinbase tiene en marcha numerosas iniciativas estratégicas, prevemos que la disminución de los volúmenes de negociación afectará a la rentabilidad y, ante la escasa valoración que las respalda, cambiamos nuestra recomendación a infraponderar", añade la nota de Barclays.