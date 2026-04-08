Bitcoin trepa por encima de u$s71.000 tras el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán + Seguir en









El mandatario estadounidense aseguró que atacaría Teherán en caso de que no accedan a liberar el estrecho de Ormuz.

Cómo opera el mercado cripto hoy. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera al alza este miércoles, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un cese del fuego por dos semanas con Irán, en busca de una negociación para reabrir el estrecho de Ormuz. En este marco, Bitcoin (BTC) sube hasta los u$s71.000, según Binance.

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La criptomoneda reina avanza 4,6%, y cotiza a u$s71.551. En tanto, Ethereum (ETH) sigue esa línea y crece 7,1% hasta los u$s2.245,32, y entre las altcoins resaltan los incrementos de XRP (+5,5%), y Solana (+6,3%).

Embed Las criptomonedas se toman un respiro tras el cese del fuego en Medio Oriente Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán en un intento por descomprimir la creciente tensión en Medio Oriente. Según explicó, el acuerdo incluye el compromiso de Teherán de permitir nuevamente la libre circulación de buques a través del estrecho de Ormuz,

En este contexto, la cuenta regresiva planteada por Trump funcionó como una señal clara de urgencia, en busca de una respuesta rápida de Irán mientras aumenta la tensión en una región históricamente marcada por conflictos estratégicos. Según uncionarios iraníes, EEUU había aceptado el marco de un plan de 10 puntos hacia un alto el fuego.

Al igual que las acciones y el oro, Bitcoin se vio beneficiado por la tregua en Medio Oriente, y se recupera al nivel que registró el pasado 23 de marzo.

En otro orden de temas, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos estadounidense propuso formalmente esta semana su enfoque para los emisores de stablecoins, que implicará la regulación de los principales emisores según lo establecido en la ley GENIUS. Mientras tanto, la ley Clarity, que establecerá este marco, todavía está siendo debatida por el Congreso después de meses de retrasos.