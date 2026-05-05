Uno de los principales Cedears de comercio electrónico colapsó un 15%: cuáles fueron las causas

Las acciones y Cedears de Shopify sufrieron una de las peores jornadas bursátiles de los últimos tiempos tras la presentación de balances.

Las acciones y Cedears de Shopify sufrieron una de las peores jornadas bursátiles de los últimos tiempos tras la presentación de balances.

Shopify , una de las principales plataformas de comercio electrónico del mundo, presentó resultados muy sólidos en el primer trimestre, con un crecimiento que superó las expectativas. Sin embargo, la reacción de los inversores fue negativa debido a señales de desaceleración futura y presión sobre la rentabilidad , lo que ocasionó que sus acciones y Cedears colapsaran un 15% en dólares .

La compañía reportó ingresos por alrededor de u$s3.170 millones tras crecer un 34% año a año, la mejora más alta en más de cuatro años. Además, el volumen bruto de mercancías (GMV) superó los u$s100.000 millones, con un alza anual cercana al 35%, reflejando un fuerte dinamismo en la actividad de su plataforma.

El desempeño operativo también fue sólido: el flujo de caja libre alcanzó unos u$s476 millones , con un margen cercano al 15%, mientras que el ingreso operativo saltó con fuerza.

Este avance estuvo impulsado tanto por las soluciones para comerciantes (pagos, envíos, financiamiento) como por las suscripciones , además de una expansión internacional sostenida.

Sin embargo, estos resultados positivos no se tradujeron en una suba de las acciones. Por el contrario, el mercado reaccionó con caídas cercanas al 15% en Wall Street , lo que también golpeó a sus Cedears en el mercado local.

What-Is-Shopify-2 Las acciones y Cedears de Shopify sufrieron una de las peores jornadas bursátiles de los últimos tiempos tras la presentación de balances.

La principal razón fue la guía para el segundo trimestre. En concreto, Shopify anticipó un crecimiento de ingresos en el rango de “high twenties” (altos 20%) y una expansión del beneficio bruto en niveles similares, lo cual implica una desaceleración respecto al primer trimestre.

Además, la empresa prevé mayores gastos operativos (alrededor del 35%–36% de los ingresos), lo que podría limitar la mejora en márgenes. Este aumento de costos está vinculado, en parte, a inversiones en inteligencia artificial y expansión del negocio.

"Creemos que es probable que las acciones estén reaccionando a la desaceleración implícita de los ingresos del segundo trimestre, junto con una rentabilidad ligeramente menor, con las previsiones de ingresos operativos y margen de flujo de caja libre en línea con las expectativas del mercado o ligeramente por debajo", comentó Mark Mahaney, analista en Evercore ISI.

Otro factor que pesa sobre el sentimiento es la valuación exigente de la acción y el contexto del sector tecnológico. Los inversores temen que el crecimiento observado en el primer trimestre represente un pico difícil de sostener.

En términos estratégicos, Shopify continúa ampliando su alcance más allá de las pequeñas y medianas empresas, apuntando a grandes clientes (enterprise) y reforzando su ecosistema con herramientas de inteligencia artificial y comercio automatizado. La compañía apuesta a que estas iniciativas impulsen el crecimiento a largo plazo, aunque en el corto plazo implican mayores inversiones.