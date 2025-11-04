Cedears: cuáles son las empresas que pagan dividendos y presentan balances en noviembre







Muchos Cedears de empresas de Wall Street están reportando los resultados financieros de la tercera parte del año, generalmente terminada en septiembre.

Los Cedears reparten dividendos en dólares que se depositan automáticamente en la cuenta del inversor local. Depositphotos

Noviembre es un importante mes para las empresas de Wall Street, ya que la gran mayoría reporta los resultados financieros de su tercer trimestre. Además, muchas también reparten sus dividendos trimestrales. A continuación, un repaso por los anuncios más relevantes de las compañías que cuentan con Cedears en el mercado local.

Los Cedears, instrumentos espejo que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs, que cotizan en el exterior, se adquieren en pesos y se encuentran atadas al dólar contado con liquidación (CCL), permitiendo a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, siendo la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

Los Cedears que presentan resultados financieros en noviembre Sábado 1 de noviembre Berkshire Hathaway (BRK.B) Lunes 3 de noviembre Palantir Technologies (PLTR)

On Semiconductor (ON) Martes 4 de noviembre Advanced Micro Devices (AMD)

Uber Technologies (UBER)

Pfizer (PFE) Miércoles 5 de noviembre McDonald’s (MCD)

Qualcomm (QCOM)

Bunge (BG) Jueves 6 de noviembre ConocoPhillips (COP)

Airbnb (ABNB)

Warner Bros Discovery (WBD) Viernes 7 de noviembre Constellation Energy (CEG)

Duke Energy (DUK) Lunes 10 de noviembre Occidental Petroleum (OXY)

Tyson Foods (TSN) Miércoles 12 de noviembre Cisco Systems (CSCO) Jueves 13 de noviembre Walt Disney (DIS)

Palo Alto Networks (PANW) Martes 18 de noviembre Home Depot (HD) Miércoles 19 de noviembre Nvidia (NVDA) Jueves 20 de noviembre Walmart (WMT) Martes 25 de noviembre Dell Technologies (DELL)

Los Cedears que pagan dividendos en noviembre Lunes 3 de noviembre AT&T (T): u$s0,28 por acción (3 Cedears).

u$s0,28 por acción (3 Cedears). Verizon Communications (VZ): u$s0,69 por acción (4 Cedears).

u$s0,69 por acción (4 Cedears). Bristol-Myers Squibb (BMY): u$s0,62 por acción (3 Cedears).

u$s0,62 por acción (3 Cedears). CVS Health (CVS): u$s0,67 por acción (15 Cedears).

u$s0,28 por acción (3 Cedears). Verizon Communications (VZ): u$s0,69 por acción (4 Cedears).

u$s0,69 por acción (4 Cedears). Bristol-Myers Squibb (BMY): u$s0,62 por acción (3 Cedears).

u$s0,62 por acción (3 Cedears). CVS Health (CVS): u$s0,67 por acción (15 Cedears). Jueves 6 de noviembre ASML Holding (ASML): u$s1,86 por acción (146 Cedears).

u$s1,86 por acción (146 Cedears). Delta Air Lines (DAL): u$s0,19 por acción (8 Cedears). Viernes 7 de noviembre Mastercard (MA): u$s0,76 por acción (33 Cedears).

u$s0,76 por acción (33 Cedears). Bank of New York Mellon (BK): u$s0,53 por acción (2 Cedears). Lunes 10 de noviembre Deere & Co (DE): u$s1,62 por acción (40 Cedears).

u$s1,62 por acción (40 Cedears). American Express (AXP): u$s0,82 por acción (15 Cedears). Jueves 13 de noviembre Apple (AAPL): u$s0,26 por acción (20 Cedears). Viernes 14 de noviembre AbbVie (ABBV): u$s1,64 por acción (10 Cedears).

u$s1,64 por acción (10 Cedears). Costco Wholesale (COST): u$s1,30 por acción (48 Cedears).

u$s1,30 por acción (48 Cedears). Accenture (ACN): u$s1,63 por acción (75 Cedears). Lunes 17 de noviembre Procter & Gamble (PG): u$s1,06 por acción (15 Cedears).

u$s1,06 por acción (15 Cedears). Abbott Laboratories (ABT): u$s0,59 por acción (4 Cedears).

u$s0,59 por acción (4 Cedears). GE Vernova (GE): u$s0,25 por acción (8 Cedears). Jueves 20 de noviembre Caterpillar (CAT): u$s1,51 por acción (20 Cedears). Miércoles 26 de noviembre Citigroup (C): u$s0,60 por acción (3 Cedears). Viernes 28 de noviembre Starbucks (SBUX): u$s0,62 por acción (12 Cedears).

u$s0,62 por acción (12 Cedears). Charles Schwab (SCHW): u$s0,27 por acción (13 Cedears).