Los Cedears subieron hasta 13% impulsados por el dólar CCL y Wall Street

El incremento de Tesla se explica por la presentación que el presidente de la compañía, Elon Musk, hizo de su "megafábrica" de autos eléctricos cerca de Berlín. Esta apertura sucede luego de dos años de obras y retrasos burocráticos.

Por su parte, los principales índices de Wall Street cerraron con alzas de hasta el 2%. Las acciones estadounidenses subieron, lideradas por una fuerte alza del Nasdaq, ya que los papeles de tecnología y de otros grandes nombres de crecimiento se recuperaron de pérdidas recientes.

Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc y Alphabet Inc estuvieron entre las empresas que dieron los mayores impulsos al S&P 500 y al Nasdaq.

El índice Dow Jones avanzó 0,74% hasta los 34.807,86 puntos. Por su parte el Nasdaq, de predominio tecnológica, escaló 1,95% a 14.108,82 unidades y el índice ampliado S&P 500 ganó 1,13% alcanzando los 4.511,81 puntos.