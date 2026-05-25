Bitcoin recupera los u$s77.000: el desplome del petróleo y la tregua con Irán compensan las salidas en los ETF

Bitcoin retoma las subas en una jornada acotada por el cierre de Wall Street. El desplome del petróleo ante las expectativas de un acuerdo con Irán y la relajación de los rendimientos del Tesoro dan oxígeno al rebote, aunque los ETF acumulan seis ruedas consecutivas de salidas netas por u$s1.550 millones.

Rebote moderado del bitcoin en una jornada sin Wall Street: Irán, bonos y ETF marcan el pulso del mercado.

Las criptomonedas arrancan la semana intentando retomar la senda alcista . Bitcoin (BTC) recupera los u$s77.000, con un incremento diario de 1,3%. De manera similar, Ether (ETH) acompaña el movimiento y sube 1,4% en las últimas 24 horas, rondando los u$s2.100.

En el resto del mercado, los movimientos son similares. Binance Coin (BNB), Tron (TRX), XRP , Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA) operan con incrementos de hasta 1,6%, mientras que las bajas se concentran en Monero (-1%) y HyperLiquid (-2%).

La sesión de este lunes está condicionada por el cierre de varias plazas de referencia . El Día de los Caídos mantiene cerrado Wall Street y Londres no opera por el "Spring Bank Holiday" , mientras que en Argentina tampoco hay operaciones, por el feriado del 25 de Mayo.

La menor liquidez podría amplificar los movimientos en el mercado cripto, dado que algunas de esas plazas se encuentran entre las más activas en el segmento de criptomonedas.

El petróleo cae y Bitcoin respira

El principal impulso de la jornada llegó desde el mercado energético. El petróleo se desploma hoy ante las expectativas de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán, lo que reduce los temores inflacionarios y mejora el apetito por activos de riesgo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó en Truth Social que las negociaciones con Irán avanzan "de manera ordenada y constructiva", aunque aclaró que pidió a sus representantes "que no se precipiten en un acuerdo porque el tiempo juega a su favor".

A eso se suma la relajación de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano, otro factor que históricamente favorece a los activos especulativos. El rendimiento del bono a 10 años retrocedió desde el rango del 4,6%-4,7% hasta aproximadamente el 4,5%, en tanto que el índice del dólar estadounidense también cedió desde la zona de 99,2-99,3 hasta el área de 98,7-98,8.

Los ETF, la mancha de la jornada

El principal factor de preocupación sigue siendo el flujo de capitales hacia los ETF de bitcoin al contado. Según datos de SoSoValue, estos instrumentos acumulan seis ruedas consecutivas de salidas netas entre el 15 y el 22 de mayo, con un saldo negativo de aproximadamente u$s1.550 millones.

El dato más preocupante corresponde al 18 de mayo, cuando las salidas netas alcanzaron los u$s648,6 millones, con el IBIT de BlackRock explicando u$s448,4 millones de ese total.