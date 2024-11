Cepo al dólar: Luis Caputo ratificó que se levantarán las restricciones cambiarias en 2025

El ministro también volvió a señalar que es un mito que el país no crece sin sacar el cepo, "no es cierto. En 2025, Argentina va a crecer al 5% o más", aseguro. Y dijo que a los inversores no les hace diferencia la fecha en que se levante, "si el cepo se elimina en abril, junio u octubre no importa".