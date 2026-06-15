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15 de junio 2026 - 14:08

Criptomonedas: Bitcoin se acerca a los u$s67.000 y las altcoins vuelan más de 14%

Ethereum supera los u$s1.800 e impulsa a las alternativas tras conocerse el eventual acuerdo entre EEUU e Irán en Medio Oriente.

Las criptomonedas suben con fuerza tras los acontecimientos en Medio Oriente.

Las criptomonedas suben con fuerza tras los acontecimientos en Medio Oriente.

El mercado de las criptomonedas se contagia de la euforia en Wall Street luego de que se conociera el principio acuerdo entre EEUU e Irán en torno al estrecho de Ormuz. En efecto, Bitcoin (BTC) avanza 4,9% hasta los u$s67.080,34 y las altcoins ganan más de 14%.

En efecto, Ethereum (ETH) trepa 10,5% hasta los u$s1.837,10 e arrastra al alza a las principales alternativas, donde Hyperliquid (HYPE) lidera las subas y avanza 14,1% hasta los u$s68,41.

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Asimismo, BNB (BNB), el token nativo del exchange Binance sube 3% a u$s624,69; Ripple (XRP) vuela 11,9% a u$s1,27; Solana (SOL) escala 10,6% a u$s74,72; Tron (TRX) lo hace 0,3% a u$S0,3194. Por su parte, la memecoin Dogecoin (DOGE) gana 3,5% a u$s0,08937.

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