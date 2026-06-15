El mercado de las criptomonedas se contagia de la euforia en Wall Street luego de que se conociera el principio acuerdo entre EEUU e Irán en torno al estrecho de Ormuz. En efecto, Bitcoin (BTC) avanza 4,9% hasta los u$s67.080,34 y las altcoins ganan más de 14%.
Criptomonedas: Bitcoin se acerca a los u$s67.000 y las altcoins vuelan más de 14%
Ethereum supera los u$s1.800 e impulsa a las alternativas tras conocerse el eventual acuerdo entre EEUU e Irán en Medio Oriente.
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En efecto, Ethereum (ETH) trepa 10,5% hasta los u$s1.837,10 e arrastra al alza a las principales alternativas, donde Hyperliquid (HYPE) lidera las subas y avanza 14,1% hasta los u$s68,41.
Asimismo, BNB (BNB), el token nativo del exchange Binance sube 3% a u$s624,69; Ripple (XRP) vuela 11,9% a u$s1,27; Solana (SOL) escala 10,6% a u$s74,72; Tron (TRX) lo hace 0,3% a u$S0,3194. Por su parte, la memecoin Dogecoin (DOGE) gana 3,5% a u$s0,08937.
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