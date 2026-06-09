ChatGPT va a la bolsa: OpenAI da el primer paso para su salida, en medio de la euforia inversora por la IA

El anuncio ocurre una semana después de que su rival Anthropic realizara un trámite similar, en plena reestructuración interna de OpenAI hacia herramientas profesionales. En paralelo, la administración Trump negocia participación en las tecnológicas.

La empresa detrás de ChatGPT inicia su camino a la bolsa en medio de una profunda reestructuración.

OpenAI, creadora del chatbot ChatGPT , anunció haber iniciado formalmente el proceso para su salida a bolsa, una semana después de que su principal rival en inteligencia artificial, Anthropic, realizara un movimiento similar.

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La compañía confirmó en un comunicado que "hemos presentado recientemente un formulario S-1 confidencial" ante la SEC , el organismo regulador del mercado de valores estadounidense.

La empresa explicó que había decidido adelantarse a las filtraciones, en plena auge financiero en EEUU en torno a la tecnología y a pocos días de la salida a bolsa de SpaceX.

OpenAI aseguró que "todavía no hemos fijado un calendario podría llevar cierto tiempo, ya que algunas cosas que queremos hacer sin duda serán más fáciles de realizar como empresa no cotizada", indicó la compañía de San Francisco.

Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, declaró en el podcast All-In que "una salida a bolsa es un hito, no es un destino, es simplemente otro medio de captar fondos".

Anthropic y un camino similar

El anuncio llega una semana después de que Anthropic realizara el mismo trámite, con la salvedad de que la decisión final "dependerá de las condiciones del mercado y de otros factores". Las presentaciones casi en paralelo dan cuenta del clima de euforia inversora que vive el sector tecnológico en Estados Unidos.

El objetivo de las salidas a bolsa radica en financiar el talento, la fabricación de millones de procesadores y la construcción de megacentros de datos, con alto consumo energético.

En este contexto, Wall Street espera para el viernes la mayor salida a bolsa de la historia, la del gigante espacial de Elon Musk, SpaceX, que podría captar hasta u$s75.000 millones.

A pesar de contar con casi 1.000 millones de usuarios semanales en ChatGPT y un crecimiento vertiginoso, OpenAI fue superada en valoración por Anthropic, la empresa que fundaron varios de sus ex colaboradores.

El desarrollador de Claude logró posicionarse por delante de su rival al apostar por soluciones profesionales de mayor rentabilidad, mientras OpenAI concentra su propuesta en el usuario general.

En ese sentido, los creadores de ChatGPT han puesto en marcha una profunda reestructuración. Cerraron su aplicación de vídeos cortos de entretenimiento (Sora), suspendieron su proyecto de chatbot erótico y recentraron sus esfuerzos en las herramientas profesionales.

Fruto de estos esfuerzos, su herramienta de código, Codex, cuenta ahora con cinco millones de usuarios semanales, frente a los tres millones de principios de abril.

El papel de la administración Trump

Más allá de los mercados, el propio gobierno de Donald Trump podría convertirse en accionista de OpenAI. Según los medios estadounidenses, la empresa negocia con la administración del presidente Donald Trump la donación de una parte de su capital para impulsar un fondo soberano que propuso en abril, sin que se hayan acordado aún las modalidades.

El pasado viernes, Trump confirmó estos contactos y habló de una "asociación" con la administración estadounidense.