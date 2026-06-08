OpenAI presentó en secreto los papeles para salir a bolsa en EEUU.

Según informó la propia empresa, la solicitud fue presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, trabaja junto a los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley en una posible salida a bolsa que podría concretarse durante los próximos meses.

La empresa de inteligencia artificial OpenAI , creadora de ChatGPT , presentó este lunes de manera confidencial la documentación necesaria para concretar una Oferta Pública Inicial (OPI) en EEUU. La compañía liderada por Sam Altman busca acceder al mercado bursátil para financiar sus ambiciosos planes de expansión en un contexto de creciente competencia dentro del sector de la inteligencia artificial.

Según informó la propia empresa, la solicitud fue presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU. Además, trabaja junto a los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley en una posible salida a bolsa que podría concretarse durante los próximos meses.

No obstante, desde OpenAI aclararon que todavía no existe una fecha definida para la operación y que los detalles continúan bajo evaluación. La empresa señaló que aún analiza las ventajas y desventajas de abandonar su condición de compañía privada.

Como paso previo a la salida al mercado, OpenAI también planea lanzar en las próximas semanas una subasta interna de acciones destinada a ofrecer liquidez a sus empleados.

La medida permitiría que trabajadores e inversores tempranos puedan vender parte de sus participaciones antes de la eventual cotización pública, una práctica cada vez más frecuente entre las grandes compañías tecnológicas.

Fundada hace más de una década, OpenAI se convirtió en una de las empresas más influyentes del mundo tras el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, producto que impulsó el boom global de la inteligencia artificial generativa.

OPENAI

No obstante, a pesar de su liderazgo, la compañía enfrenta una competencia cada vez más fuerte de firmas como Anthropic y Google. De hecho, Anthropic anunció la semana pasada que también inició de forma confidencial el proceso para salir a bolsa.

La empresa responsable del chatbot Claude alcanzó recientemente una valoración cercana a los u$s965.000 millones, superando por primera vez a OpenAI gracias al acelerado crecimiento de sus ingresos, según distintos reportes del sector.

Al mismo tiempo, OpenAI enfrenta cuestionamientos por no haber alcanzado algunas metas internas de crecimiento de usuarios e ingresos. La compañía también atravesó la salida de varios ejecutivos de alto perfil y avanza en una reorganización de su catálogo de productos.

Un nuevo capítulo en la rivalidad con Musk

La eventual salida a bolsa de OpenAI también podría profundizar la rivalidad entre Sam Altman y Elon Musk, luego de los conflictos judiciales que mantuvieron en los últimos años.

El escenario adquiere mayor relevancia porque SpaceX también prepara su debut bursátil con una valoración estimada cercana a los USD 1,8 billones, lo que la convertiría en una de las compañías cotizantes más valiosas del mundo.

Mientras tanto, OpenAI continúa recaudando fondos a gran escala para sostener el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial. La empresa ya alcanzó una valoración privada de USD 852.000 millones y comunicó a sus inversores que prevé destinar alrededor de USD 600.000 millones a infraestructura de IA de aquí a 2030, principalmente para la construcción de centros de datos y la adquisición de chips especializados.