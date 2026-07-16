OpenAI lanzó con un inesperado producto que poco tiene que ver con la inteligencia artificial + Agregar ámbito en









La empresa detrás de ChatGPT amplió su catálogo con un producto inesperado que busca promover pausas fuera de la pantalla y ya genera sorpresa entre los usuarios.

La pelota tiene un costo de u$s70.

OpenAI continúa expandiendo su ecosistema más allá del software y el pasado miércoles presentó su primer dispositivo de hardware: un mini teclado de u$s230 pensado como un "centro de mando para el trabajo con agentes". Sin embargo, lo que se llevó todas las miradas fue que la compañía también lanzó un sorpresivo producto: una pelota de básquet oficial de ChatGPT.

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El nuevo producto cuesta u$s70 y forma parte de una campaña denominada "Pausa. Juega. Inspira.", que, según la descripción publicada por la empresa, busca funcionar como "un recordatorio físico de que la creatividad no solo reside en nuestras pantallas".

ChatGPT lanza una pelota de básquet La pelota está fabricada íntegramente en caucho, por lo que fue diseñada para uso en exteriores y ofrece una mayor resistencia al desgaste frente a los modelos de cuero utilizados habitualmente en competencias profesionales.

El lanzamiento se suma a una creciente línea de productos oficiales con la marca OpenAI, en un intento por extender la identidad de ChatGPT más allá de la inteligencia artificial y el desarrollo de software.

La apuesta de OpenAI por el merchandising Más allá de la llamativa pelota, OpenAI trabaja hace tiempo en la identificación del usuario con la marca. En ese sentido, ya comercializa distintas prendas y accesorios con referencias a su cultura corporativa y al desarrollo de inteligencia artificial.

Entre ellos se destacan remeras con la frase "Una buena investigación lleva tiempo" y una sudadera con cierre cuyo diseño incluye la palabra "research" escrita en tipografía cursiva. Según la descripción oficial del producto, la prenda "tiene un cuello impecable que evoca nuestros días en la academia". El nuevo teclado de OpenAI tiene un valor de u$s230. OpenAI El catálogo de la empresa surgió con la excusa del lanzamiento del primer dispositivo de hardware de la compañía y refleja el interés de OpenAI por construir una identidad de marca que trascienda sus modelos de inteligencia artificial.