Clave para inversores: los Cedears con mayor potencial de suba según el mercado

Al respecto, Damián Vlassich, Analista Senior de Equity de IOL , dijo que "consideramos que lo que queda del 2023 será bueno para los que hayan armado posición en las empresas tecnológicas . Esto, debido a que, tras las caídas sufridas en 2022, han pasado a registrar ratios de valuaciones sumamente atractivas, inclusive por debajo de varias compañías defensivas o del sector value".

El analista también destacó que Meta, fue la empresa que más subió al presentar su balance ya que la acción se disparó un 14%, alcanzando valores superiores a los u$s230 por acción, lo que representa una suba de más del 90% en lo que va del 2023.

También resaltó que Microsoft subió un 7%, superando los u$s300 por acción, al mostrar sus últimos resultados trimestrales; por lo que tuvo un incremento de más del 28% en lo que va del 2023. A su vez, Alphabet, logró volver a superar las proyecciones de los analistas y Apple creció más de un 4,5%, también al presentar sus resultados.

Carteras recomendadas

En cuanto al contexto internacional, desde PPI, también analizaron la postura de la Fed. "A inicios de mes elevó como se esperaba la tasa de referencia en 25bps adicionales, alcanzando el rango de 5%-5,25%. De acuerdo a las últimas comunicaciones por parte del organismo, esta podría haber sido la última suba, alcanzando finalmente la tan ansiada pausa. Aún así, el mercado pricea con una probabilidad del 36% una suba adicional en la próxima reunión, el 14 de junio".

Pero también le prestaron atención a lo que pueda suceder con el techo de la deuda de EEUU. "¿Creemos que es posible que esto suceda? Ínfima probabilidad. No es la primera vez en la historia que nos encontramos con un escenario similar, y en todas ellas ambas partes cedieron terreno encontrando un punto medio para acordar y evitar el default".

Así, en este contexto, desde PPI, en el último monitor de Cedears, mantuvieron en la cartera Warren Buffet/BRKB los siguientes papeles: Apple, American Express, Bank Of America Corp, Chevron, Coca-Cola y Occidental Petroleum Corp. A su vez la cartera High Dividends PPI, incluyó: Exxon, Chevron, Barrick Gold, Bank Of America Corp, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co/The, y Verizon Communications Inc.