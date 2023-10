Clave para inversores: rendimientos de bonos de EEUU suben presionados por la guerra

Conflicto en la Franja de Gaza: ¿cómo impacta en los bonos del Tesoro?

Las fuerzas israelíes continuaron su bombardeo en Gaza después de que fracasaran los esfuerzos diplomáticos para acordar un alto el fuego que permitiera la salida de poseedores de pasaportes extranjeros y la entrada de ayuda en el asediado enclave palestino.

Los ataques aéreos fueron los más intensos hasta la fecha, cuando el conflicto entraba en su décimo día y se creía próxima una ofensiva terrestre israelí en la densamente poblada franja costera.

"Ciertamente, estamos en modo de espera. El hecho de que no haya habido un repunte en los bonos hasta ahora (el lunes) por la mañana, no hemos visto una huida hacia la seguridad", dijo Will Compernolle, estratega macroeconómico de FHN Financial en Nueva York.

El aumento de la oferta de bonos del Tesoro, el reconocimiento de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas durante más tiempo y el hecho de que el mercado bursátil esté funcionando bien, están empujando los rendimientos al alza, dijo Compernolle.

Según Compernolle, muchos de los grandes compradores, como los bancos, no están pujando con normalidad porque se muestran cautelosos ante la posibilidad de que suban las tasas de interés. "No se ven las pujas por estos bonos que serían coherentes con los fundamentales porque muchos de los grandes compradores están muy indecisos".

mercados-acciones-finanzas-inversiones-vivo.jpg Depositphotos

Emisión de deuda pública: el Tesoro licitará 218.000 millones en letras más bonos

El Tesoro estadounidense prevé vender 75.000 millones de dólares en letras a 13 semanas y 68.000 millones de dólares en letras a 26 semanas el lunes, y 75.000 millones de dólares en letras a 42 días el martes.

Además, subastará el miércoles 13.000 millones de dólares en bonos a 20 años y el jueves 22.000 millones de dólares en valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) a cinco años.