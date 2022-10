Claudio Zuchovicki: "Debemos cuestionarnos por qué aceptamos cosas que en otros países no se aceptan"

Para ilustrar la importancia de las reglas de juego en una economía, el director Ejecutivo de BYMA dio un ejemplo. "Si mañana tenemos que hacer un flujo de inversión para alguien que quiere comprar un terreno y para construir un hotel en San Martin de los Andes hoy: ¿qué tasa de retorno le pongo? Me parece tan obvio que el principal valor que tiene una economía es la credibilidad, que se basa en las reglas de juego. Mientras eso no ocurra, los salarios de todos los que estamos acá y las compañías de la Argentina van ser mucho más bajos que en cualquier otro lugar del mundo", enfatizó Zuchovicki.

Con respecto al futuro, el director de BYMA narró una historia inspirada en su tierra natal. "Siendo autorreferencial, soy marplatense, estudié acá. ¿Saben lo que es sacar a pasear a un perrito a las 2 de la madrugada con viento en invierno? Durísimo. Imagínense que al animal le cayó mal la comida balanceada y hace sus necesidades en un baldío, donde no me ve nadie y podés hacer lo correcto recogiendo la basura o pasar de largo. Sin embargo, desde que existe el poder tener un teléfono con internet: la transparencia y comunicación son absolutas. ¡Bienvenidos a la sociedad de hoy! La transparencia es la mejor noticia que tenemos. Podemos ver si alguien compra un celular en Nueva York, y podemos ver lo que pasa en una cancha de futbol!", dijo el especialista en finanzas.

"Una vez me tocó buscar inversiones afuera y era un momento en donde yo decía esto va a estar bien porque el Gobierno va hacer muchas cosas. Y la respuesta que recibí me mató: a mí no me importa lo que haga un gobierno, lo que me importa es que hace la sociedad después de lo que hace un gobierno. También nos tenemos que cuestionar por qué como sociedad aceptamos cosas que en otros países no las aceptan, aunque tienen problemas de grieta y de corrupción. Creo que terminamos yéndonos sin agarrar la bolsita con las necesidades del perro", concluyó el referente de la bolsa argentina.