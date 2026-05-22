Con Paul McCartney como invitado estelar, The Late Show With Stephen Colbert se despidió de la televisión + Agregar ámbito en









McCartney fue su único invitado en el último programa de Late Show, pero la serie de CBS incluyó en su final a más apariciones de reconocidas figuras.

Colbert y McCartney en el último protrama de The Late Show.

Stephen Colbert se despidió de The Late Show después de más de 10 años y más de 1.800 episodios. El comediante dio inicio a su último programa el jueves con una emotiva intervención ante la cámara antes de que Paul McCartney se uniera como su último invitado, después de que figuras como Bryan Cranston, Ryan Reynolds, Paul Rudd, Tim Meadows y Tig Notaro tuvieran intervenciones sorpresas.

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McCartney fue su único invitado en el último programa de Late Show, pero la serie de CBS incluyó en su final a más invitados, entre ellos los compañeros de Colbert en los programas nocturnos John Oliver, Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Andy Cohen, así como Neil DeGrasse Tyson y Elvis Costello.

“Este programa… quiero que sepan que ha sido un placer para nosotros hacerlo para ustedes”, comenzó Colbert. “De hecho, lo llamamos La Máquina de la Alegría. Lo llamamos así porque para hacer tantos programas tiene que ser una máquina, pero la cuestión es que, si eliges hacerlo con alegría, no duele tanto cuando tus dedos se quedan atrapados en los engranajes, y no puedo explicarles adecuadamente lo que las personas que trabajamos aquí hemos hecho los unos por los otros, y lo mucho que significamos los unos para los otros”.

Colbert ha estado en una larga gira de despedida desde que CBS tomó la decisión de cancelar su programa y toda la franquicia de programas nocturnos hace 10 meses.

Tras la una entrevista con McCartney Colbert cerró el programa con algo de música.

Costello apareció para tocar "Jump Up", un tema de 1977 en el que Colbert cantó junto a su antiguo director de orquesta, Jon Batiste, al piano, y su actual director de orquesta, Louis Cato, se unía a Costello a la guitarra. Luego llegó la última actuación musical del programa. McCartney interpretó el sencillo de The Beatles de 1967, "Hello, Goodbye", ante el público, y los amigos y familiares de Colbert se unieron a él en el escenario. Así finalizó el histórico programa estadounidense. Embed - "Jump Up / Hello Goodbye" Paul McCartney, Elvis Costello, Jon Batiste, Louis Cato & Stephen Colbert Las razones detrás de la cancelación de The Late Show La cancelación, tres semanas antes de que David Ellison asumiera oficialmente el control de Paramount, llevó a la cadena a recalcar que se trataba de una decisión puramente financiera, motivada por un contexto difícil en la televisión nocturna, y que no guardaba relación alguna con el rendimiento del programa, su contenido ni otros asuntos que ocurrían en Paramount. Sin embargo, dado que la cancelación se produjo días después de que Colbert calificara el acuerdo extrajudicial de 16 millones de dólares de Paramount Global con Donald Trump como un "soborno descarado", a muchos les ha resultado difícil creer que ambos hechos no tuvieran relación. El programa The Late Show comenzó en agosto de 1993 con David Letterman como presentador, cuando se unió a la cadena tras no conseguir el puesto en The Tonight Show. Letterman se retiró del programa en mayo de 2015, y Colbert, quien anteriormente había protagonizado The Daily Show y The Colbert Report, tomó el relevo en septiembre de 2015.