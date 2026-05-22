Mínimas invernales en el AMBA: cómo seguirá el clima este fin de semana largo en el resto del país

El AMBA encara una jornada nublada y mínima de 5 grados según el SMN. Además, podría haber alta presión y chaparrones leves en el sur.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada nublada y gris con máxima de 13 grados, anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . A su vez, especialistas señalaron sistemas de alta presión y chaparrones aislados hacia el sur del país.

El SMN indicó un viernes con marcas entre los 5 y 13 grados y cielo parcialmente nublado. Para el sábado se espera un poco de sol y una jornada entre los 10 y 15 grados mientras el domingo la máxima llegará a 16.

Al lunes patrio del 25 de mayo lo espera una jornada soleada y con clima agradable, a la espera de una máxima de 18 grados que podría extenderse al resto de la semana.

#PronosticodelTiempo Otra mañana gélida en todo el país, con probable formación de neblinas en el centro-este y norte, y heladas destacadas en Buenos Aires. Tarde invernal y estable en la mayor parte de Argentina. Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/GscILqSrLP

La Patagonia

El sitio Meteored indicó que la Patagonia continuará este viernes "bajo la influencia de un extenso sistema de alta presión" que va desde el océano Pacífico Sur hasta el centro argentino. Así, estima que "gran parte de la región permanecerá sin precipitaciones durante varios días consecutivos".

Como excepción, mencionó a Santa Cruz ya que podrían registrarse "chaparrones muy débiles y aislados". Para el sábado se espera nubosidad en esa provincia y Tierra del Fuego, mientras el norte patagónico continuará con cielos despejados o parcialmente nublados.