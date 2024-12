Consultora calculó cuál fue la inversión más rentable de 2024

En ese marco, la inversión más rentable del año fue el plazo fijo CER: un ahorrista que eligió esta alternativa con u$s 1000 en diciembre del 2023 alcanzó los u$s 2.433. Posteriormente, continúan las inversiones en el Merval (u$s 2.281); bonos soberanos en dólares bajo la ley nacional (u$s 2.109) y estadounidense (u$s 2.049); y el plazo fijo en pesos (u$s 1.458). Finalmente cierran el listado de posibilidades las Obligaciones Negociables (u$s 1.105) y los dólares estadounidenses (u$s 1.009).