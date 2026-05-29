Claudio Ubeda quedó en la cuerda floja y no seguiría en Boca: los nombres que suenan para reemplazarlo + Agregar ámbito en









Tras la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, todo indica que al "Sifón" no le renovarán el contrato. El presidente del club ya se mueve para conseguir su reemplazo.

Ubeda se iría de Boca y Riquelme busca nuevo entrenador: los nombres que suenan

Tras consumar un nuevo fracaso, el técnico Claudio Ubeda quedó en la cuerda floja y crecen los rumores de su salida. La dirigencia de Boca habría decidido no renovarle el contrato que vence a mediados de junio. La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores sería el punto final del ciclo del "Sifón" en el "Xeneize".

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Recordemos que esta no fue la primera eliminación que sufrió Boca con la conducción de Ubeda, ya que el año pasado vivió lo mismo contra Independiente y hace unas semanas contra Huracán, todas ellas jugando en la Bombonera.

El exayudante de campo de Miguel Russo, que fue ratificado en el cargo por Riquelme pese a las críticas de los hinchas, finalizará su contrato el 30 de junio.

Cabe destacar que el plantel de Boca ya se encuentra de licencia, y recién el jueves 18 de junio deberán presentarse en las instalaciones de Boca Predio para comenzar la pretemporada, a la que desde la dirigencia esperan llegar con un nuevo entrenador.

Los números de Úbeda en Boca El técnico dirigió un total de 32 partidos en todas las competiciones con un balance de 17 victorias, siete empates y 8 derrotas. No ganó títulos.

Los candidatos para ser el nuevo entrenador de Boca La dirigencia de Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, comenzó a delinear la búsqueda del nuevo entrenador. Así, los nombres que de entrada pican en punta son Antonio Mohamed, que dirige en México, y Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. Además, el nombre que tiene el consenso de todos los hinchas por lógica es el de Ricardo Zielinski, que viene de ser campeón con Belgrano de Córdoba. Otra alternativa es la de Eduardo Domínguez, multicampeón con Estudiantes de La Plata, que dirige en el Atlético Mineiro de Brasil.