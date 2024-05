Contra el súper dólar, Japón intervino en el mercado con u$s62.000 millones

No puede soslayarse que la medida coincide con un fuerte repunte de la moneda japonesa de las últimas semanas, después de que el yen cayera a su nivel más bajo en 34 años, de 160,03 frente al dólar estadounidense, el 29 de abril pasado. Vale recordar que en esa misma rueda luego rebotó a niveles de 156 yenes por dólar lo que alimentó la especulación de una posible intervención por parte de las autoridades japonesas, no que en ese momento no llegó a confirmarse.