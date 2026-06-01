La otra copa: el Mundial 2026 promete inyectar u$s2.570 millones a la economía mexicana

El Mundial 2026 se destaca por su capacidad para dinamizar el mercado laboral. Se estima que la organización del evento creará alrededor de 105.000 empleos temporales.

La Copa del Mundo 2026 no solo representa un hito deportivo histórico al ser la primera edición organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, ya que para el país azteca , este evento se perfila como un catalizador económico significativo. Un estudio elaborado por The Competitive Intelligence Unit estima que la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejará un beneficio económico de u$s2.570 millones.

Este impacto financiero, concentrado en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, promete generar un impulso tangible en la economía nacional, con una estimación de crecimiento del 0,13% en el Producto Interno Bruto (PIB) de México durante el periodo del torneo.

Más allá de las cifras macroeconómicas, el Mundial 2026 se destaca por su capacidad para dinamizar el mercado laboral. Se estima que la organización del evento creará alrededor de 105.000 empleos temporales , enfocados principalmente en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte.

Este incremento en la actividad económica no es fortuito. La llegada de millones de visitantes, estimada entre 5,5 y 6,5 millones durante el torneo, obliga a una mejora en la infraestructura y los servicios locales. En este sentido, expertos señalan que el evento debe ser visto como una plataforma para fortalecer la competitividad del país y atraer inversiones que trasciendan el ámbito deportivo.

La logística, el pulso del Mundial

Un aspecto fundamental abordado en el estudio es la logística y la experiencia de los aficionados. El estudio Movilidad Urbana ante el Mundial 2026 revela preferencias claras sobre cómo los asistentes se desplazarán durante la Copa:

Transporte público se mantiene como la opción predilecta, con un 72,4% de preferencia entre los encuestados.

Plataformas de movilidad se posicionan en segundo lugar con un 35,8%, una cifra que asciende al 47,9% entre los viajeros que llegarán vía aérea. Los usuarios justifican la elección de aplicaciones por la percepción de mayor seguridad, destacando funciones como el seguimiento de viajes y la posibilidad de grabar trayectos.

Las autoridades de las ciudades mundialistas preparan estrategias para atender el incremento de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo. Entre los principales retos destacan la saturación vial, operación del transporte público, seguridad y conectividad hacia estadios y zonas de Fan Fest.

Desafíos relacionados con posible inflación

Aunque las cifras son optimistas para México, existen voces que llaman a la prudencia. Los especialistas en economía advierten que, si bien el impacto es positivo, la riqueza generada tenderá a concentrarse en las tres ciudades sede. Además, se han planteado desafíos relacionados con la posible inflación en los servicios y el encarecimiento de la experiencia para el aficionado local.

Asimismo, algunos análisis, como el de Moody’s Analytics, sugieren considerar el impacto del gasto público previo al torneo. La clave, según los expertos, radica en que las inversiones en infraestructura y modernización urbana dejen un legado perdurable para los ciudadanos, más allá de la duración de los 13 partidos que albergará el país.

El Mundial 2026 es, sin duda, un proyecto de gran escala que pone a prueba la capacidad logística y organizativa de México bajo el marco del T-MEC. Con un ingreso económico proyectada en u$s2.570 millones y un efecto positivo en el PIB, el país tiene la oportunidad de demostrar su resiliencia y hospitalidad.

El éxito final no dependerá únicamente de los goles anotados en el campo, sino de qué tan eficiente sea la gestión de la movilidad, la seguridad y la integración de las pequeñas y medianas empresas en la cadena de valor del turismo.