Plazo fijo en 2026: ¿cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días?

Con las tasas vigentes en junio, una colocación de medio millón de pesos genera rendimientos que varían según el canal elegido.

Las entidades financieras continúan ofreciendo mejores tasas para quienes constituyen el plazo fijo a través de home banking.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por argentinos que buscan obtener un rendimiento conocido de antemano y evitar la volatilidad de otras alternativas.

Aunque las tasas se encuentran lejos de los niveles observados durante años de anteriores, miles de inversores continúan recurriendo a esta opción por su simplicidad operativa y porque permite saber exactamente cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

Hoy, dos personas que invierten exactamente el mismo monto durante el mismo plazo pueden obtener ganancias distintas únicamente por haber elegido una modalidad diferente para constituir el depósito.

En el Banco Nación, con un capital de $500.000 y una TNA de 15,50%, correspondiente a una constitución realizada en sucursal, el rendimiento al cabo de 30 días es de $6.369,86. En este escenario, el ahorrista recupera al vencimiento un total de $506.369,86, compuesto por el capital original más los intereses generados.

Si la misma operación se realiza por home banking y accede a una TNA de 19,00%, la ganancia asciende a $7.808,22. De esta manera, el monto total acreditado al finalizar los 30 días será de $507.808,22.

La diferencia entre ambas alternativas alcanza los $1.438,36 en un mes. El impacto se vuelve más relevante cuando se analizan inversiones mayores o renovaciones sucesivas a lo largo del año. Por eso, los especialistas suelen recomendar comparar las tasas disponibles, antes de constituir un plazo fijo y verificar si el banco ofrece condiciones diferenciales para operaciones realizadas mediante canales electrónicos.

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Todo lo que hay que tener en cuenta sobre el plazo fijo

El plazo fijo tradicional consiste en inmovilizar una determinada cantidad de dinero, durante un período previamente acordado con la entidad financiera. Durante ese lapso, el capital no puede retirarse ni utilizarse para otras operaciones. A cambio de esa inmovilización temporal, el banco paga intereses calculados según la tasa vigente al momento de constituir la inversión.

Una de las principales ventajas del plazo fijo es la previsibilidad. Desde el primer día el usuario conoce cuánto dinero recibirá al vencimiento, independientemente de lo que pase con las tasas durante ese período. Esta característica explica por qué continúa siendo una de las alternativas preferidas entre personas que priorizan la seguridad y buscan evitar fluctuaciones bruscas en el valor de sus inversiones.

Además, los depósitos tradicionales cuentan con la cobertura del sistema de garantía de depósitos dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

No obstante, el rendimiento final debe analizarse en relación con la evolución de la inflación. Si el aumento de los precios supera la tasa del plazo fijo, el poder adquisitivo puede disminuir pese a que el capital haya generado intereses. Por ese motivo, muchos inversores comparan permanentemente las tasas bancarias con otras alternativas antes de tomar una decisión.

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Antes de constituir un plazo fijo conviene revisar varias cuestiones que pueden influir directamente sobre la rentabilidad.

El primero es la tasa ofrecida por la entidad financiera. Tras la desregulación de tasas implementada en los últimos años, cada banco puede establecer libremente los rendimientos que paga a sus clientes. Esto genera diferencias importantes entre entidades.

También es recomendable prestar atención al canal de constitución. Como muestran los números actuales, las operaciones realizadas mediante home banking suelen ofrecer rendimientos superiores a los disponibles en sucursal.

Asimismo, es importante considerar la necesidad de liquidez. Una vez constituido el depósito, el dinero permanecerá inmovilizado hasta la fecha de vencimiento, por lo que conviene evitar comprometer fondos que puedan ser necesarios para afrontar gastos imprevistos.

Finalmente, los especialistas aconsejan comparar periódicamente las tasas del sistema financiero. Las condiciones pueden modificarse con frecuencia y las diferencias pueden traducirse en ganancias considerablemente mayores cuando se trabaja con capitales elevados o renovaciones sucesivas.