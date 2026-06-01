El calvario que vivió la joven secuestrada por Claudio Barrelier: "Me ató los pies, las manos y me tapó la boca con cinta"

La mujer relató un hecho que tuvo lugar en mayo del 2025 en el domicilio del acusado por el femicidio de Agostina Vega. Pese a la acusación, Barrelier estuvo apenas 20 días detenido y la causa no avanzó.

La joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025 por el delito de privación ilegítima de la libertad, contó este lunes detalles del calvario que padeció dentro de la casa del acusado por el femicidio de Agostina Vega . "Me ató los pies, las manos y me tapó la boca con cinta" , reveló.

La causa comenzó a principios del año pasado cuando un grupo de vecinos rescató a la joven tras salir semidesnuda de la casa pidiendo ayuda. En aquel entonces Barrelier fue detenido, pero 20 días después recuperó la libertad. Desde entonces la causa no avanzó, pero sigue activa.

En su relato, la mujer contó que el hecho ocurrió cuando ella tenía 20 años y que ingresó a la vivienda acompañada del acusado. "Yo no tenía miedo, pero presentía algo", dijo.

La mujer, que pidió preservar su identidad, comentó a Cadena 3 que dentro del domicilio el acusado sacó un arma y comenzó a hacerle preguntas. "Me hizo sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto", reveló.

claudio barrelier 2 Claudio Berralier.

El calvario que vivió una mujer en la casa del acusado por el femicidio de Agostina Vega

Luego, Barrelier la obligó a sentarse en la cama y le exigió que se sacara la ropa. Fue allí cuando le ató los pies, las manos y le tapó la boca. "Estaba desesperada y llorando", contó y agregó la mujer: "Logré escapar porque los pies no habían quedado bien sujetados".

La joven abandonó el domicilio y se dirigió hacia la calle, donde recibió asistencia de los vecinos. "Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", sumó.

Pese a lo vivido y a lo relatado en sede policial y ante la Justicia, Barrelier apenas pasó 20 días detenido. En ese sentido, dijo sentirse decepcionada por la parálisis de la causa y por la decisión de la liberación del agresor.

"Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena", concluyó.

Agostina Vega

Femicidio de Agostina Vega: la autopsia reveló signos de extrema violencia y dio indicios sobre la hora de la muerte

La investigación por el crimen de Agostina Vega ingresó en una etapa determinante. Los primeros datos de la autopsia revelaron signos de extrema violencia y dieron indicios del horario de la muerte de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Frente a las nuevas revelaciones, el fiscal agravó la situación procesal del principal detenido, Claudio Barrelier, y lo imputó por femicidio. Los investigadores intentan esclarecer qué ocurrió en las horas previas y posteriores al crimen.

Fuentes judiciales confirmaron los resultados preliminares del análisis forense sobre el cuerpo de la joven, que arrojaron el horario de muerte entre las 01hs y las 03hs del domingo de la semana pasada. Las conclusiones de estos estudios serán fundamentales para establecer la causa exacta del fallecimiento y reconstruir la secuencia del hecho.

Las pericias volcadas en el informe preliminar detectaron un importante daño en los órganos internos, signos compatibles con un ataque que los investigadores caracterizan como “de extrema violencia”.

La información fue brindaba por Mediodía Noticias. Allí se dio a conocer también que el cuerpo de la adolescente de 14 años tenía muestras de desmembramiento, hecho que complejiza el análisis forense final. El expediente está a cargo del fiscal Raúl Garzón.