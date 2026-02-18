Cuáles fueron los últimos movimientos de Warren Buffett en Berkshire Hathaway antes de su retiro + Seguir en









Unos informes de la empresa revelaron las inversiones y los ajustes que llevó a cabo el magnate.

El magnate llevó a cabo diferentes operaciones antes de abandonar su cargo de CEO.

Berkshire Hathaway publicó los formularios regulatorios correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que revelaron los últimos movimientos de Warren Buffett previo a su retiro. El magnate, que abandonó el puesto de CEO el 31 de diciembre de 2025, cerró el año con fuertes ajustes e inversiones que marcaron el rumbo de su empresa.

El portafolio alcanzó un valor de u$s274.160 millones distribuidos en 42 posiciones, con participaciones históricas y entrada en diversas compañías de medios y tecnología. Apple sigue siendo la mayor posición del vehículo inversor de Buffett, con un 22,60%, seguida de American Express (20,46%) y Bank of America (10,38%).

El holding se prepara para una nueva etapa con Greg Abel al mando, que marca una transición importante en su historia. En ese sentido, la cartera se prepara para afrontar un mercado dominado por la tecnología, la inteligencia artificial y la transformación de los modelos de negocio tradicionales.

warren buffet dolares.jpg Grok IA Las compras destacadas de Buffett en 2025 Berkshire aumentó su posición en Chevron en 6,63%, por lo que representa el 7,24% del portafolio. También incrementó su participación en Chubb, que ya representa un 3,90%, y en Domino's Pizza, en un 12,34%. Asimismo, mantuvo participaciones relevantes en Coca Cola (10,20%) y Occidental Petroleum (3,97%).

Sin embargo, el movimiento más significativo fue la entrada a The New York Times. En esa línea, la empresa de medios logró un beneficio ajustado de u$s0,89 por acción frente a los u$s0,88 estimados y registró ingresos por u$s802,3 millones frente a un consenso de u$s791,6 millones en 2025.

Las ventas destacadas de Buffett en 2025 El holding de Buffett también abandonó posiciones dentro de sus mayores participaciones. Tal fue el caso de Apple, con una reducción del 4,32%, aunque sigue siendo la mayor del portafolio. De la misma forma disminuyó 8,94% su exposición a Bank of America, que mantiene 10,38% del total invertido. Su ajuste más significativo se produjo en Amazon, con un recorte de 77,24%, equivalente a 7.724.000 acciones. Esto ocurre en un marco de auge en inversiones destinadas en infraestructura de inteligencia artificial, que según estimaciones de analistas de Wall Street podría llegar a u$s650.000 millones en 2026. Entre otros movimientos destacan su baja de 48,39% en Atlanta Braves Holding. Además, en el sector financiero y de servicios Berkshire recortó su exposición a Aon en un 12,12%, y en Pool Corp en un 11,28%. Por otra parte, se redujo en un 1,25% la posición en DaVita HealthCare Partners y 2,99% en Constellation Brands. También recortó un 8,90% en Liberty LiLAC Group.