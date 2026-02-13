De cuánto es la fortuna de Warren Buffett tras retirarse como CEO de Berkshire Hathaway + Seguir en









El magnate, que continúa como presidente de la junta directiva, sigue entre las diez personas más ricas del mundo

De cuánto es la fortuna del ahora retirado empresario en 2026. Grok IA

Al cierre del año pasado, Wall Street sufrió la pérdida de uno de sus nombres más importantes cuando Warren Buffett anunció su retiro como CEO de Berkshire Hathaway tras haber consolidado un conglomerado de u$s1,16 billones y haberse posicionado como guía dentro de los mercados.

A noviembre del año pasado, el magnate mantenía una mayor exposición en su cartera a través de Berkshire en la acción de la empresa tecnológica Apple —representaba el 22,69% de su portafolio, con un valor aproximado de u$s60.656 millones en esa posición— y en la firma de servicios financieros y medios de pago American Express.

Asimismo, American Express representaba el 18,84% del portafolio con u$s50.359 millones y Bank of America el 10,96%, cerca de US$29.307 millones.

Al cierre del tercer trimestre, luego de vender 41.787.236 acciones de la compañía —uno de los ajustes más importantes de su portafolio—, alcanzaba un valor de mercado de unos u$s267.300 millones.

warren buffet dolares.jpg Grok IA De cuánto es la fortuna de Buffett tras su retiro Buffett permanece como presidente de la junta directiva de Berkshire Hathaway, de donde proviene el 99,5% de su fortuna. Según cifras actualizadas del Bloomberg Billionaires Index, el “Oráculo de Omaha” se mantenía como la décima persona más rica del mundo hasta este 26 de enero, a pesar de su retiro.

Hasta febrero de este año, el magnate mantenía una fortuna de u$s146.000 millones, aunque con una variación negativa en lo corrido del año de u$s5.620 millones.

