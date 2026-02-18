Nvidia y Meta forman una alianza para desplegar un plan de infraestructura de IA a gran escala + Seguir en









Con resultados previstos para el 2027, la compañía tecnológica busca beneficiarse de herramientas de la empresa líder en IA.

En qué consistirá esta alianza entre los gigantes tecnológicos.

Nvidia y Meta llegaron a un acuerdo multigeneracional para reforzar la infraestructura de inteligencia artificial (IA) dentro de la compañía tecnológica. La alianza incluye las CPUs Grace y la futura generación Vera de Nvidia, junto con millones de GPUs Blackwell y Rubin, así como la integración de redes Spectrum-X en sus centros de datos.

Tanto Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, como Mark Zuckerberg, CEO de Meta, destacaron la importancia en el acuerdo con vistas al futuro.

Matt Britzman, analista senior de Hargreaves Lansdown, afirma que Meta ha dado a Nvidia "un voto de confianza masivo", a la vez que subrayó que Meta se convierte en la primera gran compañía en desplegar las CPUs de Nvidia como chips de servidor independientes a gran escala. Según el especialista, los beneficios reales se verán reflejados recién en 2027, mientras que un presupuesto de inversión en IA de Meta —aproximadamente u$s135.000 millones de este año—podría generar cientos de miles de millones de dólares.

nvidia meta 2 Las novedades detrás del acuerdo Nvidia-Meta Meta construirá centros de datos a hiperescala optimizados tanto para entrenamiento como para inferencia, que formarán parte de la hoja de ruta a largo plazo. Mientras continuará desplegando CPUs Grace a gran escala, respaldado por inversiones en codesarrollo y optimización de software, también están trabajando en la implementación de CPUs Vera, que podría ver la luz en 2027.

Por otra parte, con el objetivo de simplificar operaciones y maximizar rendimiento y escalabilidad, la empresa de Zuckerberg, implementará sistemas basados en Nvidia GB300 y creará una arquitectura que unifique centros de datos propios y despliegues a través de socios de nube de Nvidia.

Otro punto destacado del acuerdo es la plataforma de redes Ethernet Spectrum-X, que sirve para ofrecer conectividad a escala de IA con baja latencia y mayor eficiencia energética. Además, Meta adquirió Nvidia Confidential Computing para el procesamiento privado de WhatsApp, lo que habilita capacidades de inteligencia artificial en la plataforma para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos de los usuarios.