Wall Street extiende suba y las commodities operan al alza por las tensiones geopolíticas

Las acciones tecnológicas lideran las subas en la preapertura. Además, el mercados se mantiene atento a las novedades de la Reserva Federal.

Los inversores son cautelosos sobre la posibilidad de un acuerdo final entre EEUU e Irán.

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este martes, producto del avance de las acciones tecnológicas lo que refleja una disminución de las preocupaciones sobre la Inteligencia Artificial (IA) , mientras que los inversores esperaban las actas de la última reunión de política de la Reserva Federal para obtener pistas sobre el rumbo de la política monetaria .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,48% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,56%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,44% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas en la plaza norteamericana son Celanese (+6,75%), Cedence Design (+5,8%) y Synopsys (+3,05%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Palo Alto Networks (-6,66%), Arista Networks (-2,87%) y Republic Services (-1,89%).

En el viejo continente, el Euro Stoxx sube 0,83%, mientras que a nivel local el DAX alemán aumenta 0,79% y el CAC francés acompaña con 0,52%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,01%. En Asia, las mayoría de las plazas se encuentran cerrada por las celebraciones de año nuevo. La excepción es el Nikkei 225 japonés , que subió 1,01%.

Los principales índices de Wall Street se vieron sacudidos este mes por los temores de disrupción causadas por las herramientas de IA y que afectan a sectores que van desde el software hasta el transporte por carretera .

En este sentido, las acciones tecnológicas de gran capitalización y vinculadas a la IA también perdieron terreno, ya que los inversores buscan pruebas más sólidas de que las fuertes inversiones en tecnología estaban aumentando de forma tangible los ingresos y las ganancias.

mercados bolsas acciones nyse.jpg AFP

Además, esta tarde se conocerán las minutas de la reunión de política monetaria de enero de la Fed. Los inversores estiman una probabilidad de aproximadamente el 63% de que haya un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos en la reunión de junio de la Fed, la primera con probabilidades superiores al 50%, según el FedWatch de CME.

La temporada de resultados empresariales también está en el foco, con el fabricante de chips Analog Devices y la firma de investigación por contrato Charles River Laboratories, entre las empresas destacadas que informan sus resultados antes del inicio de la sesión.

Las commodities suben de la mano de los riesgos geopolíticos

Los precios del petróleo suben este miércoles después de caer alrededor de 2% en la sesión anterior, mientras los inversores evaluan el progreso en las conversaciones entre EEUU e Irán.

Sin embargo, los inversores son cautelosos sobre la posibilidad de un acuerdo final que pudiera aliviar las preocupaciones sobre el suministro. De hecho, el estrecho de Ormuz será cerrado para realizar ejercicios militares este miércoles.

En este sentido, los futuros del petróleo crudo Brent sube 2,06% a u$s68,8 el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU sube 2,01% a u$s63,52, aunque ambos se mantienen cerca de mínimos de dos semanas.

El oro se recupera de sus pérdidas iniciales. Sube un 0,54%, situándose en torno a los u$s4.932 por onza, mientras que la plata avanza un 2,81%, situándose en torno a los u$s75,61 por onza.