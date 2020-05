"En la práctica lo que están queriendo buscar es lanzar una oferta, tanto desde el Gobierno como los acreedores de fondos importantes, y que pueda hacerse pública", explicó Marx.

"Debieran conversar esa propuesta, ver cuáles son las razones de unos y otros y con eso idealmente conseguir largar algo públicamente preacordado con algunos y con eso darle un piso de aceptación y la posibilidad de salida de un acuerdo más generalizado", opinó.

En ese marco, el ex secretario de finanzas sostuvo que "no hay que dejar de intentar llegar a un acuerdo" y estimó que "si no es para el 22 de mayo, será para más adelante".

"Hay posibilidad de encaminarse a una solución, pero que la encontremos antes del 22 no será tan fácil", sentenció.

Daniel Marx señaló que "más que default o no default, tenemos que pensar en tener un contexto más previsible y creíble con instituciones que sirvan y contratos que nos permitan desarrollar un potencial de crecimiento".

Paralelamente, reconoció que la pandemia va a afectar "fuerte" la economía y recordó que el país tiene "este problema desde antes y además tiene que pensar en el día después".

Por eso, el ex director del Banco Central durante la presidencia de Alfonsín consideró que "mejor pensar que más temprano que tarde la Argentina logrará un acuerdo para, cuando esté superado el problema de la pandemia, el país tenga posibilidades de recuperar un ritmo de crecimiento".