La Provincia aumentó las becas para programas destinados a niños, adolescentes y jóvenes vulnerables

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense actualizó los montos de las becas de los programas de inclusión de niños, niñas y adolescentes, operadores de calle y autonomía joven. La medida implica una inversión superior a $1.208 millones y alcanza retroactivamente a los meses de febrero, marzo y abril de 2026.

La medida alcanza a los Programas de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes, al Programa de Operadores de Calle y al Programa de Autonomía Joven.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una nueva actualización de los montos de las becas destinadas a trabajadores que se desempeñan en programas orientados a la protección y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad .

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1138/2026 del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad , publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense , y alcanza a los Programas de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes , al Programa de Operadores de Calle y al Programa de Autonomía Joven , que funcionan bajo la órbita del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia .

Según se desprende de los fundamentos de la norma, la actualización fue solicitada debido a que los valores vigentes de las becas habían quedado "por debajo del índice inflacionario" , situación que, según las áreas técnicas intervinientes, se vio agravada por el contexto económico nacional y la pérdida de poder adquisitivo.

La resolución establece nuevos montos para las categorías Administrativa, Profesional y Coordinadores, con actualizaciones correspondientes a febrero, marzo y abril de 2026. De acuerdo con el esquema aprobado, a partir de abril las becas alcanzarán los $794.064 para la categoría Administrativa , $916.227 para la categoría Profesional y $1.038.392 para la categoría Coordinadores .

La resolución establece nuevos montos para las categorías Administrativa, Profesional y Coordinadores, con actualizaciones correspondientes a febrero, marzo y abril de 2026.

La decisión contó con la intervención de distintas áreas del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas la Dirección Provincial de Presupuesto Público, la Subsecretaría de Hacienda, la Dirección Provincial de Economía Laboral del Sector Público y la Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística, además de los organismos de control y asesoramiento correspondientes.

La resolución también establece que el financiamiento de la medida se realizará con partidas previstas en el Presupuesto General 2026, aprobado por la Ley 15.557, y fija una erogación total de $1.208.778.465 para afrontar la actualización de los beneficios.

La norma lleva la firma del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y dispone que los nuevos valores sean aplicados para los meses comprendidos entre febrero y abril de este año.

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó este lunes al presidente Javier Milei por afirmar en redes sociales que el consumo "está bien" y sostuvo que el mandatario "vive en Narnia", al tiempo que enumeró una serie de indicadores económicos que, según afirmó, muestran un deterioro de la situación social y productiva.

Durante una conferencia de prensa en la Gobernación, Bianco se refirió a una publicación que Milei compartió en su cuenta de X junto a un video de personas caminando por la calle Corrientes. "El presidente retuiteó a su publicista, Santiago Oría, mostrando gente caminando por la calle Corrientes. Vive en Narnia", afirmó.

El funcionario aseguró haber preparado un relevamiento con información de medios periodísticos, el INDEC, universidades y consultoras privadas para reflejar la situación económica de las últimas semanas. Según detalló, "los salarios cayeron por séptimo mes consecutivo", mientras que "el consumo masivo acumula cinco meses de caída".