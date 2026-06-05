La ANMAT dejó sin efecto la baja de una droguería habilitada para distribuir medicamentos entre provincias + Agregar ámbito en









El organismo revocó una medida adoptada en febrero y restituyó la habilitación de Droguería Alto Valle para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos. La decisión se tomó tras detectar que el trámite de renovación había sido iniciado, aunque en un área distinta a la que debía intervenir.

Archivo. La ANMAT dejó sin efecto la baja de la empresa radicada en General Roca, Río Negro.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dejó sin efecto la baja de la habilitación de Droguería Alto Valle, una empresa radicada en General Roca, Río Negro, que se encuentra autorizada para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.

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La medida fue oficializada mediante la Disposición 3018/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y revierte una decisión adoptada en febrero de este año, cuando el organismo había cancelado la habilitación de la firma por considerar que su certificado de cumplimiento de buenas prácticas se encontraba vencido y sin trámite de renovación presentado.

La decisión de la ANMAT Según surge de la resolución, la titular de la empresa, Patricia Elizabeth Franzini, solicitó una revisión de la medida y argumentó que el proceso de renovación había sido iniciado oportunamente ante la ANMAT.

Tras analizar la situación, el organismo constató que el expediente de renovación efectivamente existía, aunque había sido presentado ante el Instituto Nacional de Productos Médicos y no ante la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, que es el área competente para tramitar este tipo de habilitaciones.

aviso_342835 La decisión de la ANMAT fue publicada en el Boletín Oficial de este viernes. Boletín Oficial

La falta de registro del expediente en las dependencias encargadas de controlar estas autorizaciones había motivado originalmente la baja de la habilitación. Sin embargo, la ANMAT resolvió ahora que corresponde dejar sin efecto esa decisión mientras continúa el análisis del trámite iniciado por la empresa para renovar su autorización. De esta manera, la disposición restablece la habilitación de Droguería Alto Valle para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, con excepción de aquellos productos que requieren cadena de frío, así como psicotrópicos y estupefacientes. La resolución lleva la firma del administrador nacional de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, y dispone además que continúe la tramitación del expediente correspondiente para definir la renovación definitiva de la habilitación.

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