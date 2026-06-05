Wall Street adelanta nuevas bajas y el mercado pone la lupa en el dato de empleo de EEUU

Sin novedades en Medio Oriente, el foco de los inversores se encuentra en los movimientos de las grandes empresas tecnológicas y los últimos datos del mercado de trabajo norteamericano.

Los mercados operan con volatilidad este viernes, ante las dudas recientes en el sector tecnológico . Además, los inversores adoptan una postura defensiva antes del fin de semana , ante el recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente y con las conversaciones de paz entre EEUU e Irán sin avances claros. Esta mañana se conocerá el dato de empleo de EEUU, un insumo clave para entender el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana.

Hezbollah rechazó el jueves un nuevo alto el fuego en el Líbano e Israel dijo que no retiraría tropas del país , atentando contra los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump , para detener los combates allí y alcanzar un acuerdo de paz con Irán.

Sin embargo, los precios del petróleo bajan ligeramente después de que Omán anunciara que las operaciones en el puerto de Mina al Fahal se desarrollaban con normalidad, tras un informe anterior de Reuters que indicaba que las cargas de petróleo se habían suspendido tras una explosión.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,42% hasta u$s94,6 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 0,57%, hasta los u$s92,52 el barril.

Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — operan mixtos, con bajas leves entre los bonos que van de 3 a 10 años. Mientras que los títulos a 20 y 30 años suben tímidamente.

Ahora toda la atención se centra en los datos sobre el empleo en EEUU, que se publicarán más tarde hoy y que son objeto de gran interés. Las previsiones del mercado apuntan a un sólido aumento de 85.000 puestos de trabajo, lo que mantendría la tasa de desempleo estable en el 4,3%.

Cualquier dato más sólido probablemente aumente las probabilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de interés.

Reserva Federal EEUU.jpg El informe de empleo es uno de los datos que más toma en consideración la Fed para decidir el rumbo de su política monetaria.

Las claves de la jornada en los mercados

Los principales índices de Wall Street operan con volatilidad en la preapertura de este viernes. El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,38% en el "premarket". Una caída este viernes significaría que el índice de referencia se perdería la oportunidad de sumar una décima semana de ganancias al hilo, lo que habría sido la racha más larga desde 1985.

Mientras, el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,89%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza, luego de haber anotado su máximo histórico. Ayer se registró nueva venta masiva de acciones vinculadas a la IA después de que el fabricante de chips Broadcom informara resultados poco alentadores el miércoles.

En Europa, la situación es alcista. El Euro Stoxx sube 0,11%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,30% y el CAC francés acompaña con 0,57%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,35%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,15%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,74%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 5,54% y el Nikkei 225 japonés corrigió 1,26%.