Ofrecen una recompensa de $10 millones para encontrar a Axel González

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional y busca obtener información que permita localizar al joven de 21 años desaparecido desde el 17 de mayo en la provincia de Chaco. Los datos podrán aportarse de manera confidencial a través del Programa Nacional de Recompensas.

Axel González fue visto por última vez alrededor de las 2 de la madrugada en el barrio Anunciación de la localidad de Fontana.

El Gobierno nacional oficializó una recompensa de $10 millones para quienes aporten información útil y verificable sobre el paradero de Axel Alejandro González , el joven chaqueño de 21 años que permanece desaparecido desde el pasado 17 de mayo.

La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional , que establece que podrán acceder al beneficio aquellas personas que, sin haber participado de los hechos investigados, suministren datos que contribuyan a localizar al joven.

Según consta en el expediente, Axel González fue visto por última vez alrededor de las 2 de la madrugada del 17 de mayo en el barrio Anunciación de la localidad de Fontana , en la provincia de Chaco. La resolución también detalla sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de desaparecer.

La investigación se encuentra a cargo del Equipo Fiscal N° 14 de Resistencia , conducido por la fiscal Julieta Arolfo, y se desarrolla bajo la hipótesis de un posible delito contra la integridad física. El pago de la recompensa se encuentra contemplado en la Ley 26.538 , que regula el sistema nacional de recompensas para colaborar con investigaciones judiciales.

La desaparición del joven generó un amplio operativo de búsqueda en distintos puntos de Fontana y zonas cercanas al riacho Arazá, con participación de fuerzas de seguridad y tareas de rastrillaje terrestres, aéreos y fluviales.

GWTNGKBISJCFXBAVC3SDZD6HVE La investigación se encuentra a cargo del Equipo Fiscal N° 14 de Resistencia, conducido por la fiscal Julieta Arolfo, y se desarrolla bajo la hipótesis de un posible delito contra la integridad física.

En paralelo, la Justicia provincial abrió distintas líneas de investigación. Una de ellas apunta a determinar qué ocurrió con Axel González y otra analiza denuncias vinculadas a una posible intervención policial en el caso, luego de que familiares del joven cuestionaran algunos procedimientos realizados durante la búsqueda.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, González fue observado por última vez mientras caminaba junto a un amigo. La causa también registra que, tras distintas medidas de prueba, las pericias realizadas descartaron que el joven hubiera sido trasladado en un patrullero o alojado en una dependencia policial.

El avance de la investigación derivó además en imputaciones por amenazas y presunto encubrimiento contra distintas personas vinculadas al entorno de la expareja de González. La fiscalía también analiza la difusión de versiones falsas en redes sociales que, según la pesquisa, podrían haber buscado desviar la investigación.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional recordaron que cualquier información relevante puede ser comunicada a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, con garantía de reserva de identidad para los aportantes.

Desaparición de Guadalupe Lucero Cialone: aumentan a $20 millones la recompensa y difunden una nueva imagen

El Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña desaparecida en la ciudad de San Luis el 14 de junio de 2021, cuando tenía cinco años.

La decisión fue oficializada a través del Boletín Oficial y responde tanto al tiempo transcurrido desde la primera oferta de recompensa como a un pedido realizado en abril de 2026 por el equipo fiscal que investiga el caso.

La medida lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y comenzó a regir este 27 de mayo. De esta manera, el monto ofrecido cuadruplica los $5 millones que habían sido fijados originalmente mediante la Resolución 434/2021.