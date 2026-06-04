El Gobierno avanzó con el pago a holdouts, pero el Senado frustró su ley de propiedad privada

Aliados pidieron nuevas observaciones al principal tema de la sesión, cuya mayor conflictividad pasó por la discusión de pliegos judiciales. Se dio media sanción a un acuerdo a holdouts por u$s171 millones.

La semana ya presentó trabas para el plan libertario en el Congreso. La presentación del "derecho a la objeción de conciencia" de Patricia Bullrich , para diferenciarse de Casa Rosada en su plan de designaciones judiciales, provocaron una ardua discusión en torno a la aprobación de vacantes, un proceso que se suele resolver de forma protocolar . Tras fracasar en su intento de paralizar el nombramiento de María Victoria Michelli, La Libertad Avanza postergó la votación de la ley de "inviolabilidad de propiedad privada" y se quedó con el consuelo de una media sanción para el pago a dos fondos buitre. Se trató de la sesión más conflictiva del Gobierno en lo que va del 2026.

La importancia de la ley de " inviolabilidad de propiedad privada ", impulsada por Federico Sturzenegger , radicaba en la modificación de la ley Nacional de Tierras -para flexibilizar la compra de tierras argentinas por parte de ciudadanos extranjeros-; la restricción de la le y de Manejo del Fuego -permitiendo la actividad en terrenos incendiados-; y un cambio en el protocolo de expropiaciones. En la previa de la sesión, el bloque peronista organizó una conferencia de organizaciones rurales, ambientales y de inquilinos en contra del proyecto.

"No había margen de tiempo" , expresaron a este medio desde La Libertad Avanza para explicar la prórroga del tratamiento: "Pensá que es una ley de seis horas de debate, más algunas introducciones en la particular. La sesión se 'puso rara' y, ¿arrancar ahora y sin holdouts tratado? Imposible".

La explicación que dan a Ámbito los bloques cercanos al oficialismo es distinta. "Hubo unos desacuerdos y se acordó trabajar una semana más el proyecto" , señalaron desde el PRO. "Se negoció con La Libertad Avanza seguir evaluando modificaciones y el gobierno accedió. Sino, no salía", planteó otro aliado. "Los radicales parece que no están convencidos, pidieron modificaciones y por eso prefirieron pasarlo", apuntó un provincialista. Previamente, Casa Rosada había aceptado preservar el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) bajo administración federal.

Senado: pago a fondos buitre

El alivio del oficialismo en la jornada fue la aprobación de un acuerdo para el pago a dos fondos buitre, correspondientes a bonos del 2001, por u$s 171 millones. El primer intento para avanzar con la propuesta en el Senado se prorrogó dado que el fondo Attestor Value Master Fund LP informó a último momento que los bonos que habían comunicado -y se encontraban en el anexo del proyecto de ley- no eran los que intervenían en el litigio. La situación con este holdout implica un desembolso de u$s266 millones aunque el país, consensuó abonar u$s104 millones.

Al existir ese error material de parte de los acreedores, se alcanzó una segunda prórroga hasta el 30 de junio para alcanzar una aprobación en ambas Cámaras que legitime el pago a los bonistas, en un acuerdo que incluye también al fondo Bainbridge Ltd, al que abonarán u$s67 millones (por un litigio que ascendía a los u$s96 millones).

El proyecto fue aprobado con 40 votos a favor y 22 en contra (todos del bloque Justicialista) y aún resta el apoyo mayoritario en Diputados para terminar de consolidar el acuerdo.

El debate por la Justicia ingresó al Senado

Las idas y vueltas por la votación del pliego de María Verónica Michelli fueron el centro de disputas al inicio de la sesión. Aunque se preveía que se tratarían en esta jornada 50 vacantes y se incluiría en el recinto recién el 10 de junio, un movimiento oficialista -que forzó el tratamiento de 73 pliegos excluyendo exclusivamente el de Michelli- terminó en un desplante opositor que logró votar el nombramiento de la jueza, que terminó siendo acompañada por amplia mayoría (con rechazo únicamente de La Libertad Avanza y las abstenciones de Patricia Bullrich y Silvana Scheider, que responde al gobernador aliado del Chaco).

Aún con ese suceso, la sesión para el próximo 10 de junio continuaría firme y puede incluir una nueva ronda de pliegos, que continuarían con el proceso de cubrir las vacantes de la Justicia. No se descarta que en ese momento se trate el proyecto de "inviolabilidad de propiedad privada".

En ese marco, en las últimas dos semanas avanzaron proyectos para crear nuevos cargos judiciales en dos provincias: uno para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (impulso de las senadoras Mendoza y Ávila, que responden al gobernador Jaldo, y de Andrada, referenciado con la Gobernación de Catamarca) y uno de sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (proyecto del senador radical Abad).