De la euforia al desplome: SpaceX pierde u$s1,2 billones de capitalización en apenas dos meses después de cotizar en bolsa

En 13 de las últimas 16 jornadas, la empresa de Elon Musk acumuló pérdidas, y sus acciones permanecen en un precio menor al debut. El mercado aguarda los primeros resultados trimestrales tras la oferta pública inicial.

SpaceX acumula una pérdida de más de u$s1,2 billones en capitalización bursátil desde el máximo alcanzado en junio , una cifra comparable al valor actual de Tesla. La empresa de Elon Musk atraviesa una fuerte corrección mientras los inversores aguardan su primer reporte de resultados como empresa cotizada.

Apenas dos meses atrás, SpaceX debutaba en bolsa con euforia y se perfilaba como la nueva incorporación a las "Magníficas", el grupo de gigantes tecnológicos que por su envergadura e innovación permanente condicionan el comportamiento de los mercados bursátiles globales. Pasando las semanas, poco quedó de ese entusiasmo inicial.

El 12 de junio SpaceX comenzó a operar en u$s135, para cerrar a u$s160, en su primera semana de operaciones alcanzó un cierre máximo en los u$s201,80 el 16 de junio , pero a partir de allí emprendió un sendero de rápido ajuste de precios que encendió las alarmas de los inversores. Este miércoles llegó a rozar los u$s113 , un piso desde su debut, y un 30% debajo desde su primer día de mercado. Actualmente cotizaba en u$s115,7.

Cabe precisar que la empresa del magnate Elon Musk acumula pérdidas en 13 de las últimas 16 jornadas.

Cuatro factores explican la caída. En primer lugar, la corrección tras la euforia del debut: la valuación resultó excesiva frente a los fundamentos de corto plazo. El segundo factor es la presión que generó la búsqueda de financiamiento mediante deuda de hasta u$s20.000 millones, que disparó alertas sobre el consumo de caja.

Este miércoles llegó a rozar los u$s113 , un piso desde su debut, y un 30% debajo desde su primer día de mercado.

El tercer factor es el inminente vencimiento del lock-up period, que habilitará la venta masiva de títulos en manos de empleados y accionistas tempranos. Y en cuarto lugar es la cautela general de los inversores, que esperan los primeros resultados trimestrales de SpaceX como empresa cotizada para evaluar si la valuación se sostiene.

Factores de caída: Euforia post-debut, búsqueda de financiamiento, vencimiento de lock-up y cautela inversora.

Resultados trimestrales y expectativas

La atención del mercado está centrada ahora en los primeros resultados financieros de SpaceX desde su oferta pública inicial. Tras la publicación del informe, los accionistas podrán vender hasta 20% de las acciones sujetas al período de bloqueo, equivalente a 911.5 millones de títulos, a partir del 6 de agosto.

El aumento potencial en la oferta de acciones genera incertidumbre sobre el comportamiento del precio en las próximas semanas, especialmente en un momento en que Wall Street está reduciendo su exposición a empresas vinculadas con la inteligencia artificial y el elevado gasto de capital.

El mercado aguarda los primeros resultados trimestrales tras la oferta pública inicial. Imagen: Freepik

Para quienes tienen exposición al sector a través de fondos indexados o ETFs tecnológicos, los resultados de SpaceX serán un termómetro del apetito del mercado por empresas de alto crecimiento. La reacción del mercado tras el reporte también dirá si la corrección es una oportunidad de entrada o el comienzo de una fase de mayor inestabilidad.