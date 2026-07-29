Descartaron una amenaza de bomba en la Embajada de EEUU en Argentina + Agregar ámbito en









La sede diplomática ubicada en el barrio porteño de Palermo fue desalojada de manera preventiva mientras fuerzas federales, la Policía de la Ciudad y personal de seguridad estadounidense inspeccionó el edificio, luego de un misterioso llamado.

La Embajada de EEUU fue evacuada tras una amenaza de bomba y la zona permanece parcialmente cerrada mientras continúa el operativo policial.

La policía Federal, de la Cuidad y la seguridad de Embajada de EEUU en Argentina desplegaron un fuerte operativo y evacuaron a todo el personal que representa a Washington en Argentina, luego de que se reportó una amenaza de bomba durante el mediodía de este miércoles.

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La amenaza f"ue descartada tras una minuciosa investigación y todo el personal se encuentra a salvo", según comunicó hace instantes la Embajada de EEUU en Argentina, en su cuenta de X.

Mientras tanto, continúan las investigaciones policiales para determinar el origen del contacto que alertó a las fuerzas de seguridad. Según fuentes policiales, la intimidación fue a través de una llamada telefónica, y obligó a cortar la circulación sobre la Avenida Colombia tanto para peatones como para el tránsito, hasta el cruce con la Avenida Sarmiento.

En el mismo comunicado, la representación de Washington en el país agradeció "profundamente la rápida intervención y el profesionalismo de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya respuesta permitió resolver la situación de manera segura".