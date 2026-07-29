Turismo de reuniones: claves y experiencias en la Patagonia y la Costa Atlántica + Agregar ámbito en









El segmento MICE en Argentina evoluciona hacia entornos naturales que buscan inspirar y fortalecer vínculos, superando la visión tradicional centrada solo en la logística. Tremun Hoteles responde a esta tendencia con propuestas gastronómicas regionales inmersivas, facilitando encuentros corporativos que combinan naturaleza y trabajo.

El turismo de reuniones se ha consolidado como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria turística. Congresos, convenciones, viajes de incentivo, lanzamientos de productos y encuentros corporativos generan un importante movimiento económico para los destinos, dinamizando la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y las actividades recreativas.

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En Argentina, el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) atraviesa una etapa de expansión impulsada por un cambio en las prioridades de las empresas. Más allá de contar con salones equipados y tecnología de última generación, hoy las organizaciones buscan destinos capaces de inspirar, fortalecer vínculos entre sus equipos y ofrecer experiencias que dejen una huella en los participantes.

Esta tendencia favorece especialmente a aquellos establecimientos que logran integrar hospitalidad, naturaleza, gastronomía y propuestas de valor adaptadas a las necesidades de cada encuentro.

En este contexto, Tremun Hoteles desarrolló una propuesta integral para el segmento corporativo, apoyándose en una red de establecimientos ubicados en Mar de las Pampas, Ushuaia, El Calafate y Puerto Madryn, donde cada destino aporta una identidad propia y una experiencia diferente.

"Las reuniones ya no se miden únicamente por la calidad de un salón o la tecnología disponible. Hoy las empresas buscan destinos que inspiren, favorezcan el networking y permitan generar experiencias memorables para sus equipos. En Tremun Hoteles entendemos esa evolución y por eso cada una de nuestras propiedades posee una identidad propia, donde la naturaleza, la gastronomía y la hospitalidad forman parte de la experiencia de cada evento. Además, contamos con un área especializada en turismo de reuniones que acompaña a cada empresa desde la planificación hasta la ejecución del encuentro. Nuestro equipo trabaja junto a los organizadores para diseñar propuestas a medida, asesorando en la elección del destino, la configuración de los espacios, la logística y las actividades complementarias. El objetivo es adaptar cada evento a las necesidades y objetivos de cada organización, ofreciendo un acompañamiento personalizado que constituye uno de los grandes diferenciales de Tremun Hoteles", destaca Alejandro Suffredini , Director de Tremun Hoteles.

La propuesta MICE de Tremun Hoteles parte de una premisa clara: el destino también debe formar parte del evento. Ya sea una convención internacional en Ushuaia, un viaje de incentivo frente al mar en Mar de las Pampas, una reunión ejecutiva con vista al Lago Argentino o una jornada de integración en una estancia patagónica, la cadena ofrece escenarios donde infraestructura, hospitalidad, naturaleza y gastronomía se combinan para potenciar cada encuentro.