De la euforia a la cautela, incesante arribo de inversores extranjeros y el futuro de las ALyCs.

Aparece entonces, nuevamente, el recordado “ángel” del segundo semestre cuando la inflación cedería a niveles de un dígito mensual. Todo esto refleja que sigue preocupando la sostenibilidad del sendero decreciente de la inflación.

En el medio de todo se cuela el tema cambiario, gran artífice de la reciente desaceleración, en términos de lo que todo el mercado se pregunta, ¿cuándo va a unificar el Gobierno?, o más bien, ¿por qué no unifica ya con semejante brecha? Ahí surgen reparos como el gran stock de pesos no deseados estacionados en diversos activos financieros y el stock de reservas del BCRA.

Por lo pronto, los amantes del tipo de cambio competitivo claman por no volver a caer en la trampa del ancla cambiaria, sostienen que el tipo de cambio real multilateral ha caído casi un 35% desde mediados de diciembre pasado, y está un 5% por debajo del nivel previo al salto cambiario de agosto de 2023 (dólar $350). Este bloque del mercado espera que el BCRA acelere el ritmo diario de devaluación en abril al 5/6%, y en mayo y junio a 8/9%. Veremos.

Lo que se dice en las mesas: incesante arribo de inversores extranjeros

A pesar de todo, es incesante el número de delegaciones de inversores extranjeros que siguen visitando el país, según los agoreros de siempre atraídos por el dólar caro - quizás mal asesorados por colegas - aunque ya varios se quejan de los precios en dólares. Lo cierto es por estos días muchos fondos y bancos internacionales deambularon por estas costas, entre ellos, JPMorgan, Bank of America, Santander, Jefferies y otros más. Incluso aún está en Buenos Aires, un selecto grupo de inversores que viajaron de la mano de un economista argentino radicado hace décadas en el DC y muy ligado a la banca internacional.

Pero el interés que ha despertado la economía argentina tras el cambio de gobierno que la puso de vuelta en el radar de los inversores internacionales también beneficia al selecto club de los gurús criollos que están siendo demandados cada vez más por fondos, consultoras, universidades y bancos del exterior para explicar lo que pasa en Argentina y qué puede pasar. Por lo menos, un sector que se reactiva.

Se llevaron a cabo varios encuentros para analizar el balance de los 100 días del gobierno libertario, entre los que se destacó el de EMTA en Londres, muy picante la sostenibilidad de la reforma fiscal y la política cambiaria del que participaron Andrew Stanners (abrdn), Martin Soler (HSBC Global Asset Management), Kaan Nazli (Neuberger Berman) y Juan Navarro-Staicos (Rokos Capital Management), entre otros.

Al respecto, en uno de los grupos de inversores que deambularon por Buenos Aires llamó la atención que a diferencia de lo que muchos creen, el tema de la gobernabilidad a varios representantes de fondos globales no les inquietaba tanto, es más, ponderaron lo reaccionario del Presidente ante cada escollo de la oposición en pos de mantener el rumbo. No les preocupa el ruido político, siempre y cuando, el sendero de las medidas oficiales sea el promocionado en la campaña electoral. En pocas palabras, no miden la gobernabilidad en términos del dialogo o consenso, si hay pelea mejor, pero que el gobierno no claudique en sus ideas económicas.

Lo que se dice en las mesas: el sector estrella y el futuro de las ALyCs

Pareciera que el único que piensa en los más vulnerables es hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI), pensó en voz alta el politólogo que ofició de anfitrión de fondos de Wall Street. Y hablando de fondos e inversiones, sin duda el sector estrella, hoy por hoy, es el energético. Todos hablan de eso y de las novedades que se esperan. Quizás anticipando la ola se entiende el ingreso de Federico Tomasevich como socio en Patagonia Energy (PE), del Grupo Fratelli (de la familia chilena Solari Donaggio, principales accionistas del Grupo Sodimac y Falabella), quienes confirmaron el plan de inversión de más de u$s100 millones en el sector.

Donde parece no la van a pasar muy bien, quizás como la mayoría de los sectores domésticos, es el rubro de los agentes de bolsa, llamados “ALyC” en la jerga. Desde hace semanas corre frío por la espalda de varios operadores porque sostienen se viene la motosierra. Varios quedarán en el camino. Ocurre que al amparo del boom del dólar MEP y el CCL, y las restricciones cambiarias el número de ALyC creció desmesuradamente a tasas chinas: más de 100% en los últimos diez años. Hoy operan casi 250.

El core business, de gran parte de las nuevas firmas, pasó a ser las transacciones peso-dólar y viceversa y el manejo de los excedentes de efectivo, y menos operaciones vinculadas con el mercado de capitales. Por ende, mientras unos esperan el levantamiento del cepo para arrancar, otros lo temen porque se acaba gran parte del negocio y deberán orientarse más al mercado de capitales o cerrar. El probable ajuste en las ALyCs involucrará lógicamente al número de agentes productores y de asesores, que de la mano del boom más que duplicaron y hoy suman más casi 1.100.

Un banquero con linaje académico internacional comentó a colegas sobre el encuentro XBMA en la Universidad de Nueva York (NYU) del Instituto Internacional para el Estudio de las Inversiones y Fusiones y Adquisiciones Transfronterizas (de la NYU, la Universidad de Pekín, y la Universidad de Cambridge). Uno de los disertantes fue el titular de la CNV, Roberto Silva, quien habló en el panel sobre Amenazas de desglobalización y aumento de la tensión geopolítica: cómo hacer frente al proteccionismo, los aranceles y la agitación política, y no desaprovechó la oportunidad para promocionar la Argentina como un destino atractivo para la inversión extranjera. El banquero destacó que también estuvieron Susan Athey (economista jefe de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU.), Cai Hongbin (decano de la Universidad de Hong Kong), John Fingleton (jefe de la Oficina de Comercio Justo del Reino Unido), Damien Levie (jefe de Tecnología y Seguridad, Selección de IED de la Comisión Europea), Liu Qiao (decano de la Escuela de Administración de Guanghua, Universidad de Pekín) y Brad Staples (Director Ejecutivo, APCO en todo el mundo), entre otros.

Lo que se dice en las mesas: lecturas de la licitación; apuesta al canje (MEP/Cable)

En un desayuno financiero, varios millennials intercambiaron figuritas sobre la nueva licitación de deuda para cubrir los vencimientos del bono del Tesoro TX24 que trajo como novedad, además de ofrecer un bono admitido para encajes y un bono CER cupón cero, una letra capitalizable con vencimiento en enero de 2025, similares a las emitidas en 2018, que muestran una tasa mensual (un dígito) en vez de una tasa anual (aún de tres dígitos). Al final se colocaron más de medio billón de pesos al 5,5%, o sea, por debajo de la tasa de Pases y la Badlar. Para estos jóvenes jugadores del mercado, fue una moderada apuesta al escenario de desaceleración inflacionaria. Para otros, el mercado cedió rendimiento para no quedar expuesto al riesgo de no estar en tasa si permanece el cepo y el BCRA se le ocurre otro recorte de tasas.

Otro tema del desayuno fue el “canje”, diferencial entre dólar MEP y dólar Cable, que supera en esta época del año el 5%, algo impensado y que no hay explicación consensuada. Por lo pronto, para la gente de NEIX, esto con la perspectiva que la brecha termine de cerrarse en los próximos meses, y se eliminen varias cuestiones regulatorias, lleva a considerar que es un buen momento para estar vendido canje.

El anfitrión del encuentro, que fue guía de unos fondos extranjeros en sus visitas a despachos oficiales comentó a sus invitados, que los ilustres visitantes explicaron que el mundo miraba a la Argentina con una mezcla de asombro y sana envidia, con inversores esperando entrar al país en algún momento pero reconociendo que por el momento el mundo ofrecía alternativas igualmente tentadoras con una volatilidad política e institucional sensiblemente más baja. Un ejecutivo de un fondo de Boston, diplomado en ciencias políticas en Harvard, señaló frente a funcionarios que las evaluaciones que se hacían tanto de Javier Milei como del chileno Gabriel Boric, dejaban en segundo plano los tradicionales indicadores macro para enfocarse en sí entendían lo que la mayoría de los votantes esperan de ellos y qué tan bien lo están comunicando de todas las maneras que importan.

En estos encuentros también hubo chismes de afuera como el maná que recibiría Donald Trump tras el acuerdo de fusión de Digital World Acquisition con la startup de medios del candidato republicano, Truth Social, que le representaría unos 3.500 millones de dólares a su millonario patrimonio.

Pero además la atención, sobre todo de los apostadores del mercado de divisas, está en el Banco Popular de China que empujó el renminbi por debajo del nivel considerado soporte clave (7,22 por dólar), lo que los lleva a preguntarse si China se está preparando para la devaluación del yuan. Mientras otros se distraen con la caída del yen a mínimos de 34 años después de la primera suba de tasas en 17 años.