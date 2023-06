Dentro del Top 100 de marcas más valiosas del mundo hay una sola latinoamericana y es argentina.

En términos de marcas , las compañías argentinas continúan posicionándose como referencia en la región . Al igual que en el 2022 , Mercado Libre se posicionó en el Top 100 mundial del informe realizado por la prestigiosa consultora Kantar BrandZ . El valor total de todas es de u$s 6.9 billones, una caída del 20% en comparación con el 2022 pero con un crecimiento del 47% comparado a niveles previos a la pandemia.

El Top 3 está integrado por tres empresas estadounidenses de tecnología: Apple , Google y Microsoft . La marca creada por Steve Jobs repite el primer puesto por segundo año consecutivo y está valuada en u$s 880.455 millones .

Además de las tecnológicas, las compañías de comida rápida fueron la segunda con mejor desempeño, donde resaltan Chick-Fil-A, Starbucks y Burger King, destacándose el crecimiento de esta última (8%, alcanzando los u$s 7.676 millones). También marcas de lujo se han mantenido estables, entre ellas Louis Vuitton (en el puesto 8, valuada u$s 124.822) y Dior (crecimiento del 9% en un año, para alcanzar u$s 11.442 millones).