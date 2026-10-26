En vísperas del Primavera Sound Buenos Aires 2026: karaoke con artistas nacionales y todos los detalles del evento

El encuentro se desarrolló el 15 de octubre en Deseo Club y anticipó una programación que suma shows entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.

Juan Ingaramo, Benito Cerati y otros músicos se reunieron en Deseo para cantar versiones de clásicos y presentar los conciertos paralelos del festival.

La previa del Primavera Sound Buenos Aires 2026 ya empezó con una noche de karaoke que reunió a músicos de la escena local. El encuentro se llevó a cabo el jueves 15 de octubre en Deseo Club , Chacarita, y sirvió para presentar una nueva edición de Primavera en la Ciudad , el ciclo que lleva conciertos a distintas salas porteñas alrededor de las dos jornadas principales del festival.

Entre los artistas que tomaron el micrófono estuvieron Juan Ingaramo, Benito Cerati, Florian, Chechi de Marcos, Wiranda Johansen, Lisa Scha, Sunlid, Babeblade, Pizza y Mariano Di Cesare.

La noche cruzó canciones de Gorillaz, The Strokes y Lily Allen con temas de figuras de la música argentina, en una celebración que funcionó como anticipo de la edición prevista para el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta tuvo un formato informal: los músicos se fueron alternando frente al micrófono para interpretar canciones de otros artistas. Juan Ingaramo eligió “On Melancholy Hill”, de Gorillaz , mientras que Benito Cerati cantó “Tomorrow Comes Today”, también del grupo británico liderado por Damon Albarn. Mariano Di Cesare se sumó al repertorio con “Broken”, otra canción de la banda.

The Strokes también tuvo su lugar en la noche. Pizza interpretó “Tanto Tonto”, de Santiago Motorizado , y después se sumó a “Last Nite”, uno de los temas más conocidos de la banda estadounidense. La selección mezcló canciones populares del circuito internacional con composiciones argentinas y nos dejó cruces entre artistas de distintas generaciones y estilos.

Chechi de Marcos cantó “Smile”, de Lily Allen, y compartió con Florian una interpretación de “Vamos a Cazarnos”, una canción de su repertorio. Benito Cerati también eligió “Just Enough”, de Allen, para su participación. La noche incluyó colaboraciones entre los invitados. Wiranda Johansen y Lisa Scha interpretaron “Rápido Mamá”, de María Wolff, mientras que Lisa Scha y Babeblade se juntaron para cantar “Maquillada en la Cama”, de Juliana Gattas.

Primavera en la Ciudad 2026: la agenda de los shows en Buenos Aires

La programación de Primavera en la Ciudad se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, después de las fechas centrales del festival. Los conciertos se repartirán entre el Teatro Coliseo y Deseo, con artistas internacionales y propuestas locales.

El 30 de noviembre, FKA twigs se presentará junto a EQ en el Teatro Coliseo. Esa misma noche, Deseo recibirá a Mannequin Pussy, Nation of Language y Kill Flora.

El 1 de diciembre, la programación continuará en Deseo con underscores, Sophia Stel y Ambik. El 2 de diciembre será el turno de Metrika y Cimarrón, también en ese espacio. La agenda cerrará el 3 de diciembre con Jaime Sin Tierra, banda argentina que vuelve a los escenarios.

Cuándo es el Primavera Sound Buenos Aires 2026 y quiénes tocan

El festival principal se va a desarrollar el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Avenida del Libertador 7501, en Núñez. La programación tendrá a Gorillaz como headliner del sábado y a The Strokes al frente de la jornada del domingo.

El primer día también tocarán Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation of Language, Cara Delevingne, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Jaime Sin Tierra, Metrika y Los Thuthanaka, entre otros.

El domingo, junto a The Strokes, se presentarán FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Mannequin Pussy y Fin del Mundo. La grilla reúne figuras internacionales y artistas argentinos, con propuestas que van del rock y el pop a la electrónica y lo experimental.