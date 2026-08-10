Deuda: Economía buscará renovar $4,5 billones y no ofrecerá títulos con vencimiento después de 2027

La Secretaría de Finanzas ofrecerá este miércoles cinco instrumentos a tasa fija, CER, Dólar linked y en moneda dura. Con vencimientos íntegramente en manos privadas, el mercado seguirá cuánto decide renovar Economía ante la tensión entre sostener la liquidez y contener el dólar.

El Tesoro buscará renovar $4,5 billones en una licitación marcada por la tensión entre las tasas, la liquidez y el dólar.

El Ministerio de Economía volverá este miércoles 12 de agosto al mercado para afrontar vencimientos por alrededor de $4,5 billones, concentrados principalmente en una Lecap de corto plazo y completamente en manos privadas. La licitación llegará en un momento en el que la estrategia financiera del Tesoro enfrenta un nuevo equilibrio entre las tasas en pesos, la liquidez del sistema y la evolución del dólar.

Para esta operación, Finanzas anunció este lunes que ofrecerá cinco instrumentos: una Lecap a noviembre , una nueva letra CER a enero de 2027 , dos títulos dólar linked con vencimientos en septiembre y octubre, y una reapertura del Bonar 2029 en dólares, lo que implica que no habrá vencimientos en pesos luego del año electoral 2027, lo que representa un giro respecto a licitaciones previas. La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15, mientras que la liquidación tendrá lugar el viernes 14 de agosto.

Dentro del menú en pesos, Economía reabrirá la Lecap S30N6 , con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 , que será licitada por precio. Además, incorporará una nueva Lecer a descuento ajustada por inflación , con vencimiento el 29 de enero de 2027.

La oferta luce relativamente corta frente a licitaciones anteriores y no incluye instrumentos TAMAR ni bonos duales. En ese sentido, Balanz mantiene su preferencia dentro de la curva CER , donde ven valor en el TZXM7 para el tramo medio, ya que considera que la inflación implícita todavía se ubica por debajo de sus proyecciones . Para posiciones de mayor duración, en cambio, continúa favoreciendo los bonos duales y particularmente el TXMJ9.

La sociedad de bolsa tampoco observa actualmente un atractivo significativo en el carry trade, por lo que mantiene una estrategia más orientada hacia instrumentos que permitan cubrirse frente a una inflación mayor a la descontada o ante eventuales movimientos de las tasas.

El dólar linked vuelve a ocupar un lugar central

El Tesoro también ofrecerá dos alternativas vinculadas al tipo de cambio oficial. Por un lado, reabrirá la D30S6, que vence el 30 de septiembre, mientras que sumará una nueva Lelink con vencimiento el 30 de octubre. Ambas serán suscriptas en pesos utilizando el tipo de cambio A3500 correspondiente al martes 11 de agosto y serán pagadas en moneda local según la evolución del dólar oficial.

La presencia de estos instrumentos cobra especial relevancia después de las intervenciones oficiales sobre la curva dólar linked. Desde Balanz señalaron que las letras de agosto y septiembre todavía presentan oportunidades cuando se combinan con posiciones en futuros de Rofex, mientras que para plazos más largos los tipos de cambio implícitos ya se encuentran cerca de sus propias proyecciones.

En paralelo, Finanzas reabrirá el Bonar 2029 (AO29), que paga un cupón del 6% anual con devengamiento mensual y deberá ser integrado exclusivamente en dólares. Economía podrá colocar hasta u$s50 millones durante la primera vuelta y otros u$s50 millones en una segunda ronda prevista para el jueves, siempre que la primera no sea declarada desierta.

El dilema entre tasas, liquidez y dólar

Sin embargo, el principal interrogante estará en el nivel de rollover que buscará el Tesoro. Según PPI, los vencimientos por $4,5 billones se encuentran íntegramente en manos privadas, lo que le otorga a Economía margen para decidir cuánto absorber y cuánto dejar nuevamente en circulación.

La discusión cobra relevancia porque la estrategia utilizada para contener al dólar durante las últimas semanas implicó una creciente oferta oficial de cobertura cambiaria mediante instrumentos dólar linked. Ese mecanismo contribuyó a moderar las expectativas de devaluación, pero al mismo tiempo retiró pesos del sistema y agregó presión sobre las tasas de corto plazo.

Por eso, PPI considera que un rollover inferior al 100% podría utilizarse para devolver liquidez al mercado y estabilizar las tasas overnight, favoreciendo tanto a las curvas en pesos como al incipiente repunte del crédito. La contracara es que una mayor disponibilidad de pesos podría volver a presionar al tipo de cambio, que durante las últimas ruedas se acercó nuevamente a la zona de $1.500.

Desde Dhalmore Capital coincidieron en que la liquidez será una de las claves de la licitación, aunque también pusieron el foco en el cambio de estrategia respecto de las últimas colocaciones. “A diferencia de las últimas licitaciones, donde el foco parecía estar en extender la duración de la deuda en pesos, en esta oportunidad pareciera que el objetivo está en ofrecer instrumentos relativamente cortos para priorizar el rolleo sin tener que dar mucho premio y así dar un respiro a las curvas locales”, señalaron desde la sociedad de bolsa.

En cuanto al porcentaje de renovación, advirtieron: “La pregunta es si el Tesoro rolleará menos del 100% para inyectar liquidez en el sistema. La liquidez sigue un poco apretada, aunque pareciera que de a poco se va normalizando con las tasas un poco más estables”.