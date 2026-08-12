El empresario Alejandro Roemmers y su obra sobre Borges: "Esos materiales no debían permanecer guardados" Por Máximo Soto + Agregar ámbito en









Con Alejandro Vaccaro, presidente de la SADE, el poeta y hombre de negocios presentó un libro de más de 500 páginas que se acerca al mundo creativo e íntimo del máximo escritor argentino.

Roemmers, un admirador de Borges.

Ha llegado a las librerías, luego de su presentación nacional e internacionalmente, una obra, de varios modos inesperada, que pone frente, visualmente, materialmente, a la vida y obra de Borges. Hace espectador tanto del Borges público, el consagrado mundialmente, como nos descubre su intimidad.

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“Borges. La colección” (Granica) es obra conjunta del empresario, narrador y poeta Alejandro Roemmers y Alejandro Vaccaro, coleccionista y autor especialista en Borges, actual presidente de la SADE. A simple vista es una obra monumental. Un libro de arte. Sus más de quinientas páginas conforman una galería repleta de las más variadas imágenes, con textos en castellano e inglés que amplían el conocimiento, y valor, de lo que se está mirando. Y que para que nada falte está prologado por Mario Vargas Llosa.

Para algunos estará en su “cofee table”, para los investigadores será una herramienta, para otros un acercamiento sensible al mundo Borges. Conjuntamente con este libro, Alejandro Roemmers tiene una propuesta personal que no solo busca ampliar el archivo documental nacional del gran escritor argentino, sino que crearía un espacio de visita pública al extraordinario material borgiano que se posee y al nuevo que se ha ido recuperado en el exterior. Para saber de “Borges. La colección” y los proyectos conjuntos, dialogamos con Alejandro Roemmers.

Periodista: ¿Cómo surge la idea de hacer un libro con los más amplios y diversos materiales coleccionados sobre la vida y obra de Borges?

Alejandro Roemmers: La idea de “Borges. La colección” surge de la convicción de que esos materiales no debían permanecer guardados y conocidos solo por unos pocos, sino ponerlos al alcance del público. Alejandro Vaccaro había comenzado a reunir, hace más de cincuenta años, elementos vinculados con Borges. En 2019 adquirí esa colección, integrada por unos treinta mil manuscritos, cartas, primeras ediciones, fotos, revistas, dedicatorias, documentos y objetos personales. El libro fue un modo de hacer accesible una selección representativa de ese enorme archivo a través de imágenes de mil piezas, organizadas en doce secciones, que permiten acercarse a Borges a través de textos originales, sus correcciones, su correspondencia, fotos y objetos que formaron parte de su vida. El volumen, de más de quinientas páginas, cuenta con prólogo de Vargas Llosa. Como expresé en la presentación en Madrid, “estos tesoros no podían permanecer en baúles y pasar al olvido”.

P.: ¿Cuál considera uno de los valores de ese rico catálogo? A.R.: Por ejemplo, que permite conocer no solo la obra terminada, sino también las dudas, las enmiendas y las distintas etapas del proceso creativo de Borges. En las presentaciones de “Borges. La colección” participó el ensayista y periodista Roberto Alifano que fue secretario de Borges y trabajó junto a él durante años, aportando recuerdos y testimonios sobre la vida y el trabajo del autor de “El aleph”. P.: ¿Cómo estableció la relación con Alejandro Vaccaro? A.R.: Lo conocí en un homenaje a Borges en la Biblioteca Nacional de Madrid, que se realizó a los diez años de su muerte. Como un gesto de correspondencia de la Argentina hacia España,Vaccaro y Alifano me contactaron para reunir en un libro los poemas que yo había dedicado a ese país: así nació “España en mí”, que presenté allí en 1996. Tiempo después recibí dos Fajas de Honor de la SADE: una por “El regreso del Joven Príncipe”, y otra por uno de mis libros de poemas. Para entonces Vaccaro ya presidía la SADE, que me nombró Embajador de las Letras Argentinas. Así nuestra relación continuó con encuentros y proyectos vinculados con la literatura. P.: ¿Qué proyectos surgen a partir de “Borges, la colección”? A. R.: Lo que más me importa es la creación de un museo dedicado a Borges en la Argentina. Cuando adquirí la colección, puse como condición que su destino fuera un espacio abierto a colegios, a jóvenes, a visitantes de todas las edades, con una propuesta interactiva y entretenida que permita acercarse a Borges, su vida y a su obra, a través de documentos y objetos.

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