Deuda: Economía colocó otros u$s141 millones en la segunda vuelta del Bonar 2029 + Agregar ámbito en









El Tesoro adjudicó el 94% del cupo disponible en la segunda vuelta del nuevo Bonar 2029 (AO29). La colocación elevó el financiamiento total obtenido con este instrumento a los u$s620 millones.

El Tesoro adjudicó el 94% del cupo disponible en la segunda vuelta del nuevo Bonar 2029 (AO29).

La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves u$s141 millones en la segunda vuelta de la licitación del nuevo Bonar 2029 (AO29), el bono en dólares emitido bajo ley argentina que debutó esta semana en el mercado local. La colocación representó el 94% del monto máximo ofrecido, fijado en un valor nominal de hasta u$s150 millones.

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La reapertura se realizó bajo la modalidad de adhesión, es decir, al mismo precio de corte definido en la primera vuelta, de u$s943 por cada valor nominal de u$s1.000, sin posibilidad de modificar las condiciones financieras. De esta manera, la tasa implícita del instrumento se mantuvo en línea con la obtenida en la licitación inicial.

Con este resultado, el Gobierno completó una colocación total de u$s620 millones entre ambas jornadas. En la primera vuelta, realizada el miércoles, el Tesoro había adjudicado un valor efectivo cercano a u$s470 millones, luego de recibir ofertas por más de u$s1.040 millones.

"La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de u$s150 millones habiendo recibido ofertas por un total de u$s276 millones", según señaló la cartera que está bajo el ala del Palacio de Hacienda.

Bonar 2029, con una TNA del 7,99% y una TIREA del 8,29%. La emisión del AO29 forma parte de la estrategia oficial para conseguir financiamiento en moneda dura dentro del mercado doméstico, en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar su programa financiero sin recurrir a una mayor emisión monetaria.

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