La deuda pública bajó por segundo mes consecutivo pese a nuevas emisiones y pagos del Tesoro

El stock de deuda de la Administración Central disminuyó en u$s5.080 millones durante junio, pese a que el Tesoro realizó operaciones por más de u$s56.000 millones.

La deuda pública de la Administración Central registró en junio su segunda caída mensual consecutiva. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock de deuda bruta se ubicó en u$s474.192 millones , lo que representó una reducción de u$s 5.080 millones respecto de mayo, impulsada principalmente por diferencias de cambio y ajustes de valuación de los instrumentos financieros.

Durante el mes, el Tesoro realizó operaciones por u$s56.097 millones , que incluyeron colocaciones de deuda, canjes, capitalizaciones, amortizaciones, pagos y cancelaciones. Antes de los efectos contables por valuación, esas operaciones implicaron un incremento neto de u$s1.724 millones en los compromisos del Estado.

Del total de la deuda bruta, u$s 471.684 millones correspondieron a obligaciones en situación de pago normal. Asimismo, el 65,7% del stock se encontraba denominado en moneda local, mientras que el 34,3% restante estaba emitido en moneda extranjera.

La Secretaría de Finanzas explicó que la evolución mensual respondió a un aumento de la deuda en moneda extranjera por u$s8.383 millones , compensado por una reducción equivalente a u$s13.442 millones en los pasivos denominados en pesos, medidos en dólares.

En paralelo, el Gobierno continuó con su estrategia de financiamiento para afrontar los próximos vencimientos de deuda, que incluyó la renovación de operaciones de repo con bancos internacionales, nuevos desembolsos de organismos multilaterales y la acumulación de reservas destinadas al pago de obligaciones en moneda extranjera.

El Gobierno continuó con su estrategia de financiamiento para afrontar los próximos vencimientos de deuda

La deuda en dólares también marcó un descenso en junio

En cuanto a la deuda con organismos internacionales —excluido el FMI—, el saldo se mantuvo prácticamente estable en u$s38.714 millones, mientras que la deuda con el Fondo Monetario Internacional disminuyó u$s537 millones, principalmente por efectos de valuación cambiaria y por la postergación de desembolsos previstos.

Los depósitos oficiales del Tesoro en el Banco Central cerraron junio en u$s8.778 millones, una caída de u$s3.376 millones frente al mes anterior.

Si se consolida la deuda de la Administración Central con la del Banco Central y se descuentan esos depósitos oficiales, el stock total se ubicó en u$s467.119 millones, lo que representa una reducción de u$s22.122 millones respecto de mayo.

Composición de la deuda

En relación con el inicio de la gestión de Javier Milei, la deuda bruta de la Administración Central aumentó u$s48.899 millones frente a noviembre de 2023. Sin embargo, al incorporar la transferencia de pasivos desde el Banco Central al Tesoro y considerar la evolución de los depósitos oficiales, la deuda consolidada del sector público muestra una disminución neta de u$s21.536 millones en los primeros 31 meses de gestión.

En términos del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central representó 59,3%, prácticamente en línea con el nivel heredado al inicio de la actual administración y muy por debajo del máximo de 76,3% registrado a fines de 2023 tras la unificación cambiaria.