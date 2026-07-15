Deuda: Economía captó u$s470 millones con el nuevo Bonar 2029 y logró un rollover en pesos del 183%

El debut del nuevo título en dólares despertó una demanda que más que duplicó el monto finalmente adjudicado, mientras que la colocación en moneda local volvió a concentrarse en instrumentos de corto y mediano plazo.

un El Ministerio de Economía anunció el resultado de la licitación de bonos y letras de este miércoles, en la que debutó el nuevo Bonar 2029 (AO29) con una colocación de u$s470 millones , frente a una demanda de u$s1.046 millones . En el segmento en pesos, colocó $5,44 billones , con un nivel de rollover del 183% .

"La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $5,44 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $8,45 billones. Esto significa un rollover de 183,12% sobre los vencimientos del día de la fecha" , informó el Palacio de Hacienda a través de su cuenta en la red social X.

En cuanto al nuevo Bonar 2029 (AO29) , que salió al mercado sin tope de colocación , se recibieron ofertas por u$s1.046 millones , aunque finalmente se adjudicaron u$s470 millones . Este jueves se licitarán otros u$s150 millones bajo las mismas condiciones surgidas de la primera vuelta.

30/11/26 (S30N6): $2,38 billones, a 1,92% TEM y 25,59% TIREA.

CER

31/03/28 (TZXM8): $1,08 billones, a 8,07% TIREA.

TAMAR

31/08/28 (TMG28): $0,63 billones, con un margen de 8,06%.

Dólar linked

31/08/26 (D31G6): $0,26 billones , a 7,77% TIREA .

, a . 10/05/27 (D10Y7): $0,87 billones , a 3,16% TIREA .

, a . 15/12/28 (TZVD8): $0,22 billones, a 9,08% TIREA.

Deuda Hard dólar

31/10/29 (AO29): u$s470 millones, a 8,29% TIREA (7,99% TNA).

Los analistas de Balanz señalaron que "el nuevo bono es similar en estructura al AO28 y en duración al AN29". "Utilizando la cotización del mercado secundario de esos instrumentos, el rendimiento del AO29 por interpolación debería ubicarse en torno al 8% TNA, lo que implicaría una TEA de 8,3% y un precio de u$s942 por cada u$s1.000 de valor nominal (VN)", indicaron.

Asimismo, agregaron que "ese valor es similar al que obtenemos utilizando un modelo de probabilidad de default, con las probabilidades implícitas de la curva de Globales y el recovery implícito de los Bonares".

"Estas tasas representan un spread de aproximadamente 150 puntos básicos respecto de la curva de Globales. Cabe tener en cuenta que, si bien el AO29 puede resultar atractivo para quienes puedan transferir el bono a cuentas del exterior y cobrar los cupones vía CCL, no lo es tanto para quienes no puedan realizar esa operatoria", concluyó la entidad.