Las 3 joyas de Mendoza para aprovechar al máximo las vacaciones de invierno

La provincia, uno de los destinos más elegidos por el turismo durante todo el año, tiene tres rincones que destacan en esta época y son ideales para las vacaciones.

La provincia ofrece varias alternativas para el período invernal, con un sinfín de actividades para el turismo.

Mendoza es una garantía para el turismo nacional, ya que ofrece lo mejor del sur y del norte del país en una sola provincia. En verano hay muchos rincones para recorrer, y en invierno sucede lo mismo, con ese encanto tan particular que solo puede dar la nieve.

Aunque también existen alternativas para quienes no soportan las temperaturas muy bajas, se transforma en un a opción ideal para esta época del año . Entre tantos lugares, la Reserva Natural Villavicencio, el Parque General San Martín y Uspallata son los más destacados.

En el bosque ubicado junto al hotel, el Parque de Aventura cuenta con un circuito de arborismo construido entre las copas de los árboles y en postes de madera. El recorrido propone cruzar de un punto a otro mediante puentes colgantes de tablas móviles, redes y troncos suspendidos, dividido en tres niveles de dificultad: infantil, medio y avanzado.

Uspallata atrae a muchos turistas tanto en verano como en invierno, con actividades específicas para cada época del año.

Para volar sobre la quebrada, la tirolesa Zipline Extreme permite deslizarse con polea por cables de acero tendidos a gran altura por encima de la montaña.

Para recorrer el terreno en vehículo, los camiones todoterreno Andes Truck suben por el camino de curvas serpenteantes de los Caracoles de Villavicencio hasta los miradores más altos para fotografiar el paisaje . Quienes prefieran caminar pueden recorrer los senderos de Vaquerías y Los Jardines, o sumarse al safari de rastreo con guía para buscar e identificar en el terreno las pisadas de pumas, zorros y guanacos.

La Reserva Natural Villavicencio es uno de los sitios históricos ideales para conocer en estas vacaciones de invierno. Tangol

En la zona del Gran Hotel se pueden recorrer las terrazas, los jardines diseñados por Thays y la capilla, sumado a que cuenta con paradores gastronómicos para almorzar.

Al caer la noche, la reserva ofrece actividades de observación astronómica con telescopios profesionales para ver planetas, estrellas y las constelaciones del hemisferio sur, aprovechando la claridad del cielo en esta época. También se organizan caminatas nocturnas por los senderos durante las fechas de luna llena.

Parque General San Martín

El Parque General San Martín concentra variadas alternativas para recorrer durante las vacaciones de invierno. El circuito asfaltado que rodea el lago permite transitar por el Paseo de las Tipas y el Paseo de los Plátanos observando el estado de las arboledas en esta estación.

En el agua, las embarcaciones que salen desde el Club Mendoza de Regatas y los embarcaderos públicos realizan navegaciones bordeando el Rosedal y las esculturas de la orilla. Para obtener una vista panorámica de la ciudad y la precordillera, el ascenso al Cerro de la Gloria conduce hasta el Monumento al Ejército de los Andes.

El Parque General San Martín ofrece actividades para los más chicos, que pueden pasar allí una jornada inolvidable Cámara de Turismo de Mendoza

La agenda cultural del parque incluye obras de teatro, títeres y espectáculos de circo en el anfiteatro de piedra del Teatro Pulgarcito, muestras en el Espacio de Fotografía Máximo Arias y recorridos por el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano, un edificio histórico con forma de barco ubicado al sur del lago que cuenta con salas dedicadas a la paleontología, minerales, animales de la región y pueblos originarios de Cuyo.

Uspallata

En Uspallata, las Bóvedas conservan las estructuras semicirculares de barro, piedra y cal del siglo XVIII que funcionaban como antiguas fundiciones de minerales utilizadas por el Ejército de los Andes, acompañadas por un museo interno con objetos y documentos históricos de la zona.

A poca distancia, el Cerro de los Siete Colores permite realizar un trekking corto de baja dificultad hacia sus miradores para fotografiar las capas rocosas de tonos rojizos, verdes, amarillos y violáceos que destacan con la luz de la estación.

El valle se puede explorar en cabalgatas guiadas por locales atravesando arroyos, senderos de tierra y zonas de álamos, o bien mediante travesías en cuatriciclo y vehículos 4x4 por los lechos de ríos secos y huellas de montaña de la Quebrada del Telégrafo.

En Uspallata hay comedores donde probar platos calientes para pasar el frío como chivo a la llama, locro, humita y empanadas horneadas en barro. Desde este punto se organizan las excursiones hacia la alta montaña para visitar el histórico Puente del Inca con sus estructuras minerales y acceder a los parques de nieve de Los Puquios, Penitentes y Las Cuevas.