Deuda: el Gobierno prepara la próxima licitación y la city se pregunta si volverán las Lecap

Ante la expectativa de que el IPC continúe la senda de la desaceleración, los inversores se lanzaron a comprar estos instrumentos (sobre todo en el tramo largo) con el objetivo de fijar retornos por más tiempo ante la proyección de que los rendimientos serán más bajos en el futuro en términos nominales. Así, la curva pasó de exhibir tasas efectivas mensuales (TEM) de entre 3,6% (para las Lecap cortas) y 3,8% (en el tramo medio y largo) durante la primera mitad de octubre a mostrar TEM de entre 3% (en el tramo corto) y 2,5% (en el largo) al cierre de esta semana, es decir, una pendiente invertida.

Licitación de deuda: ¿vuelven las Lecap?

Lo cierto es que durante la última semana la compresión de la curva de rendimientos prácticamente se estancó y las TEM de los instrumentos a tasa fija quedaron sin variaciones significativas en el mercado secundario. En ese marco, se instaló la pregunta: ¿volverá la Secretaría de Finanzas, que conduce Pablo Quirno, a ofrecer Lecap y Boncap o mantendrá la estrategia de colocar únicamente Boncer?

La consultora 1816 reparó, en su último informe, en la pausa semanal en el rally de los títulos a tasa fija que ocurrió a pesar de que el último dato de inflación mayorista, publicado el martes por el INDEC, arrojó una desaceleración hasta el 1,2%. Y planteó dos hipótesis que, desde su punto de vista, “no son mutuamente excluyentes”.

Por un lado, planteó que “quizás los últimos datos de PriceStats (la firma de Alberto Cavallo, muy seguida por el Gobierno), que mostraron una cierta aceleración de su indicador de inflación de alta frecuencia (del 2,1% al 2,8% en los primeros 20 días de noviembre), hayan influenciado las cotizaciones de las distintas curvas soberanas”, con mejor performance para los bonos ajustados por CER.

Por otro lado, 1816 consideró que “tal vez se trate más de un mercado anticipándose a que el Ministerio de Economía vuelva a ofrecer Lecap y Boncap el miércoles que viene”. Y marcó un punto a considerar: “Los bancos llegan a esta subasta con un nivel alto de liquidez, a juzgar por su posición de LEFI”, el instrumento de regulación monetaria emitido por el Tesoro y que administra el BCRA desde julio en reemplazo de los pases pasivos. De hecho, este jueves (último dato disponible) las entidades financieras poseían $15,6 billones en LEFI, el nivel más alto desde su lanzamiento. Esto podría implicar que no necesiten desarmar su posición en títulos públicos para hacerse de pesos, como ocurrió en las últimas dos licitaciones.

Algunas voces de la city comparten esa idea. “Creo que vuelven con Lecap y tal vez una a más largo plazo. Ya comprimió bastante la curva y cayeron las expectativas de inflación. Yo no le veo mucho sentido a seguir emitiendo CER”, sostuvo Nicolás Rivas, trader de BAVSA, en diálogo con Ámbito.

También en conversación con este medio, Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, planteó: “Posiblemente vuelvan a ofrecerse Lecap y Boncap. Además de que la curva comprimió desde la última vez que se ofrecieron títulos a tasa fija (van dos subastas seguidas en las que no se los ofreció), en esas otras licitaciones los bancos se hicieron de liquidez dejando vencer parte de los títulos y, por eso, hubo un roll over menor al 100%. En cambio, en esta ocasión el stock de LEFI en las carteras de los bancos está en un nivel relativamente alto para la historia reciente. Entonces, la liquidez podrían sacarla de ahí en caso de necesitarla y no tendrían que obtenerla a través de la no renovación de deuda en pesos. Por eso, pienso que tal vez el Gobierno busque volver a emitir tasa fija”.

Sin embargo, esa mirada no es unánime. Por caso, Gabriel Caamaño Gómez, economista de la consultora Outlier, le dijo a Ámbito que, de no mediar grandes cambios en el mercado, espera que el equipo económico mantenga su estrategia. “Estamos entrando en un período estacional de mayor demanda de pesos, con lo cual me parece que van a seguir emitiendo CER para que, en todo caso, sea el mercado el que baje la tasa”, argumentó.

En la misma línea, Diego Martínez Burzaco, country manager y jefe de investigación de Inviu (firma perteneciente al Grupo Financiero Galicia), consideró que “el equipo económico se siente cómodo con seguir haciendo licitaciones de los Boncer cupón cero y no ofrecer más Lecap”. En diálogo con este medio, afirmó: “Tienen cierto margen de maniobra por los números del superávit fiscal. Y creo que el dato de inflación de noviembre va a ser clave para ver los pasos a seguir del Tesoro en términos de licitaciones y si las Lecap pueden seguir comprimiendo a este ritmo”. En esa línea, señaló que, como los indicadores de alta frecuencia muestran que el IPC de este mes podría cerrar en un nivel similar al de octubre, no es seguro que haya “margen adicional para una compresión tan violenta de corto plazo” en la curva de tasa fija.

Tanto Caamaño Gómez como Martínez Burzaco coincidieron en que, de mantener la estrategia de no ofrecer Lecap ni Boncap, es probable que la renovación de los vencimientos que enfrenta el Gobierno en esta oportunidad vuelva a ser incompleta. Es decir, podrían volver a liberarse una cierta cantidad de pesos al mercado. “El Gobierno busca a veces eso por la mayor demanda de pesos que hay”, señaló el economista de Inviu.

Licitación y nueva regulación del BCRA para bancos

Una novedad que tendrá la licitación de este miércoles es que el BCRA flexibilizó la posibilidad de que los bancos accedan a una remuneración de sus encajes a través de instrumentos de deuda del Tesoro. A través de la comunicación A 8134, publicada el jueves pasado, el organismo que preside Santiago Bausili habilitó a las entidades financieras a integrar algunos de los ítems de efectivo mínimo con cualquier título público. Hasta ahora, solo podían hacerlo con determinados bonos, como el TG25 y el TY27, emitidos a tal fin y que ofrecían tasas más bajas.

Esto implicará, por un lado, un incremento en la remuneración que perciben los bancos por una parte de sus encajes y, por otro, le permitirá a Finanzas recibir en sus subastas ese flujo de pesos sin tener que colocar instrumentos específicos.