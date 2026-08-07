IOSFA cerró sin sanciones las investigaciones por la deuda millonaria y la compra de vacunas

El organismo archivó los expedientes vinculados con un pasivo de $122.554 millones y presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas antigripales, al no encontrar elementos para atribuir responsabilidades.

Los expedientes fueron archivados luego de que las investigaciones descartaran responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales.

El administrador residual del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) , coronel mayor Ariel Guzmán , dispuso el cierre de dos de los sumarios administrativos más sensibles abiertos en el organismo: uno destinado a establecer responsabilidades por la deuda acumulada hasta diciembre de 2024, que alcanzó los $122.554 millones, y otro referido a presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas antigripales.

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En las resoluciones firmadas por Guzmán se sostiene que "no se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para la atribución de responsabilidad administrativa, patrimonial ni penal a agente determinado alguno del Instituto respecto de los hechos investigados", por lo que corresponde "disponer la finalización del presente sumario administrativo sin aplicación de sanción disciplinaria alguna".

El expediente del sumario N.º 266 tuvo origen en el Informe de Auditoría Interna N.º 02/2025, que detectó severas dificultades estructurales en la gestión económico-financiera del Instituto, deficiencias en distintos circuitos administrativos y un incremento extraordinario de la deuda al cierre del ejercicio 2024. La deuda alcanzó los $122.554 millones, lo que representó un incremento real del 179% respecto del año anterior.

El volumen del pasivo encendió las alarmas de la conducción política del organismo que ejercía el mendocino Oscar Sagás y la deuda registrada durante esa gestión motivó la apertura del sumario administrativo N.º 266 para determinar eventuales responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales del personal del IOSFA involucrado.

Durante la investigación se incorporaron como prueba el Informe de Auditoría N.º 02/2025, los descargos presentados por la Gerencia Económico-Financiera y por la Gerencia de Prestaciones —entonces encabezada por Ariel Guzmán, hoy administrador encargado del cierre de IOSFA—, además del Informe de Auditoría Integral N.º 04/26, que examinó el período 2019-2025.

Esa auditoría integral había sido ordenada por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, antes de dejar el cargo.

El contexto macroeconómico como explicación

El instructor sumariante, Miguel Pereyra, concluyó que el crecimiento de la deuda obedeció a factores exógenos, sistémicos y macroeconómicos ajenos a la actuación de las autoridades intervinientes.

Según el dictamen, no existieron elementos que permitieran acreditar dolo, culpa o negligencia del personal del Instituto ni un perjuicio patrimonial atribuible a funcionarios determinados.

El informe sostiene que el desvío observado "no se configuró como una falta administrativa de carácter subjetivo", sino como consecuencia de un "estado de necesidad institucional" derivado del contexto económico del período analizado.

La propia Auditoría Integral N.º 04/26 coincidió en atribuir el deterioro financiero a causas estructurales y macroeconómicas, descartando responsabilidades individuales.

El peso del gasto sanitario

Los informes oficiales indican que el 66% de la deuda se concentró en tres grandes rubros de gasto. La principal partida fue Atención Médica, que representó el 41% del gasto total y registró un crecimiento nominal del 245%, superando en un 82% el límite autorizado por el Directorio.

Le siguieron Medicamentos Especiales y Prótesis y Materiales, todo ello en un escenario de caída real del 13,13% de los ingresos del Instituto, cuya financiación depende de los salarios del personal de las Fuerzas Armadas. Este último dato no ha sido modificado por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei.

A la fecha los haberes, que en un amplio número de jerarquías se encuentran por debajo de la línea de pobreza, reducen significativamente la recaudación por aportes destinados a la obra social, ahora denominada OSFA, afirman especialistas del sector militar en base a la Canasta Básica Total (CBT) para una familia de cuatro integrantes que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La millonaria deuda aún sin solución a la vista sumado a paupérrimos salarios militares sin equiparación con los de las fuerzas de seguridad ha contribuido a la persistencia de interrupciones en distintas prestaciones sanitarias a nivel nacional, según manifestaron beneficiarios de OSFA en protestas recientes.

El sumario también justificó la utilización de mecanismos excepcionales de contratación, como las contrataciones directas, invocando la doctrina del estado de necesidad administrativa y las circunstancias excepcionales, criterio respaldado —según el expediente— por la jurisprudencia de la Corte Suprema en el precedente "Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional".

Esa misma conclusión doctrinaria se aplicó en la investigación por la adquisición de vacunas antigripales y dio cierre al trámite.

El objeto del sumario no comprendió al presidente del IOSFA

De la documentación examinada no surgen actuaciones específicas referidas a la gestión del entonces presidente del Directorio; Oscar Sagás; durante el período auditado.

La pesquisa quedó concentrada en los niveles gerenciales intermedios del organismo, sin extenderse hacia quien ejercía la conducción política y ejecutiva del IOSFA.

El presidente del Directorio tiene a su cargo la administración diaria del Instituto y la representación legal de la entidad. El sumario no avanzó sobre eventuales responsabilidades derivadas de esas funciones y su impacto en el crecimiento de la deuda.

El expediente no contiene un análisis específico sobre el ejercicio de las competencias propias del presidente del Directorio, circunstancia que podría suscitar interrogantes acerca del alcance subjetivo de la investigación administrativa.

Otra particularidad

Existe además otra circunstancia que no pasa inadvertida a una lectura de cuentahilos sobre el proceso sumarial. Durante buena parte del período analizado por las auditorías que concluyeron con una deuda superior a los $122.000 millones, Ariel Guzmán se desempeñaba como gerente de Prestaciones del Instituto.

La circunstancia de que uno de los funcionarios cuyos descargos fueron valorados terminara firmando la resolución que dispuso el archivo del expediente sumarial podría suscitar una discusión acerca de la aplicación de los principios de imparcialidad y excusación en el procedimiento administrativo.