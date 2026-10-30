Los futuros de Wall Street adelantan un desplome de más de 2% en el Nasdaq tras los malos datos de Amazon e Intel

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron por segundo día consecutivo después de que otra ronda de resultados decepcionantes en el sector tecnológico acelerara una rotación fuera del sector.

Los futuros de los principales índices de Wall Street caen con fuerza este viernes, continuando las bajas de la jornada pasada . El detonante fue que Amazon indicó que el auge de su gasto en inteligencia artificial está lejos de terminar e Intel advirtiera que gastaría mucho efectivo este año , lo que aumentó las preocupaciones sobre el creciente costo de la expansión de la inteligencia artificial .

Las acciones de Amazon bajaron un 7,2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que la empresa reportara una fuerte salida de efectivo en el tercer trimestre y señalara otro aumento en los gastos de capital para el próximo año, además de los gastos ya elevados.

Por su parte, Intel se desplomó un 25% en las operaciones del "premarket" , después de que el fabricante de chips advirtiera que gastos masivos de dinero este año debido a la debilidad del mercado de computadoras personales, los cuellos de botella en la fabricación y el elevado gasto para ampliar la producción.

El sector de la IA atravesó turbulencias recientemente, ya que los inversionistas se mostraron inquietos por los miles de millones que las grandes empresas tecnológicas han invertido en ampliar la infraestructura de IA , mientras esperan evidencia de rendimientos más sólidos.

Varias empresas han recurrido al mercado de bonos para financiar esas inversiones , lo que amplifica la preocupación de que el gasto financiado con deuda sea cada vez más difícil de justificar a medida que aumentan los costos de financiamiento.

Amazon es uno de los protagonistas de la jornada, aunque no por buenos motivos. El País

El malestar se expande al resto de los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 1,06% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, se desploma 2,34%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,04% a la baja.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global —, se mantiene en 4,9%, lejos del récord de 5,3% que alcanzó hace unos meses.

El índice bursátil Nikkei de Japón cayó hasta un 3% el viernes, liderado por las acciones relacionadas con los chips, a medida que aumentaba la preocupación por la sostenibilidad del gasto para financiar el auge de la inteligencia artificial. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,46%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 1,44% y el Kospi surcoreano se desplomó 3,48%.

El renovado malestar en el sector tecnológico se montó sobre el incremento de los precios del petróleo crudo, impulsada por el estancamiento en las conversaciones de paz en Medio Oriente. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,5% hasta u$s113 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2%, hasta los u$s104 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,55%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,30% y el CAC francés acompaña con 1,37%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,02%.