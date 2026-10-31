Jazmín Marturet: "Quiero que MN Santa Inés sea un lugar al que la gente pueda volver"

A seis años de abrir su restaurante en La Paternal, la chef recibió el reconocimiento Bib Gourmand de la Guía Michelin y publicó el libro Comida Fusión Popular. Su apuesta es sostener la identidad del proyecto, cuidar al equipo y seguir explorando nuevos sabores.

Jazmín Marturet, la chef que recibió el reconocimiento Bib Gourmand de la Guía Michelin y publicó el libro "Comida Fusión Popular".

Jazmín Marturet construyó en MN Santa Inés una propuesta gastronómica atravesada por los viajes, la curiosidad y los productos de temporada. A seis años de su apertura , el restaurante conserva su identidad de barrio, mientras suma reconocimiento y nuevos desafíos. En diálogo con Ámbito , la cocinera repasó el camino recorrido y sus próximos objetivos .

JM: Cuando conocí MN Santa Inés me llamó mucho la atención la casa y todas las posibilidades que tenía. También me interesó su historia: había sido una panadería muy importante para el barrio y sentí que había algo de esa identidad que valía la pena continuar. La Paternal, especialmente La Isla, tiene una vida cultural muy activa y una tranquilidad de barrio que me encanta.

JM: Lo más importante es tener capacidad de adaptación y buscar cómo hacer mejor y más eficiente lo que ya hacés. Trabajamos mucho en la capacitación del equipo, la organización del servicio y otras fuentes de ingresos, como eventos, catering y productos propios. Para mí es fundamental mantener la calidad y el tamaño de los platos sin trasladar todos los aumentos al precio. Quiero que MN Santa Inés sea un lugar al que la gente pueda volver, no una experiencia para darse un gusto una sola vez.

La variedad de platos en MN Santa Inés.

P: ¿Cómo definís tu identidad gastronómica?

JM: Mi cocina es una traducción de las cosas que me gustan, de lo que me da curiosidad y de lo que tengo ganas de cocinar y compartir. Las ideas pueden surgir de un viaje, un libro, una película o una charla con un colega. Siento que mi identidad gastronómica todavía está en construcción. Estoy aprendiendo, buscando y probando todo el tiempo. Quiero que quienes vengan a MN Santa Inés encuentren mi curiosidad, mi manera de cocinar y el amor por lo que hago.

P: ¿Qué significó el reconocimiento Bib Gourmand de Michelin?

JM: Fue y sigue siendo muy importante para nosotros. Nos genera un orgullo enorme y muchas ganas de seguir trabajando. Michelin nos abrió puertas y nos dio visibilidad, pero MN Santa Inés seguirá siendo lo que es: un restaurante de barrio, sostenido por el trabajo, la constancia y un gran equipo.

MN Santa Inés y una cultura barrial.

P: Este año publicaste Comida Fusión Popular. ¿Qué representa para vos?

JM: Sintetiza mi forma de ver la cocina: algo cercano, posible, para compartir y también para jugar. Me interesa que sea un libro para abrir, usar, intercambiar y hacer propio. Todo se hizo dentro de MN Santa Inés, así que también tiene mucho del restaurante.

P: ¿Qué proyectos tenés por delante?

JM: Quiero seguir disfrutando y construyendo, hacer crecer el jardín, llegar a más comensales, cuidar a quienes ya nos acompañan y generar mejores condiciones de trabajo. Hoy me interesa sostener lo que construimos en MN Santa Inés, trabajar con constancia y disfrutarlo. No tengo apuro. Estoy abierta a lo que aparezca y con muchas ganas de seguir sorprendiéndome.

MN Santa Inés.

Dirección: Ávalos 360 (entre Av. Elcano y Paz Soldán), La Paternal.