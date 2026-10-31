Wall Street: las tecnológicas caen, pero abren oportunidades de inversión para 2027

Tras las fuertes correcciones de octubre, el sector tecnológico vuelve a ofrecer valuaciones atractivas. El avance de la inteligencia artificial, la solidez de los balances y las perspectivas para las tasas de interés alimentan las expectativas de cara al próximo año.

La IA está generando un cambio de paradigma a nivel mundial, y todavía estamos en una fase temprana de su desarrollo.

Empezamos a transitar los últimos meses de 2026, un año que arrancó con una marcada volatilidad tras el inicio del conflicto bélico entre EEUU e Irán, que aún continúa. Es probable, además, que las elecciones de medio término de la semana próxima en el país del norte sumen algo más de volatilidad hacia el cierre del año.

Para ponernos en contexto: a la fecha, el EFT del S&P 500, el SPY, acumula un rendimiento positivo del 12,8% en el año. Sin embargo, si profundizamos el análisis, vemos que el 65% de las empresas que componen el índice rinden por debajo de él. Como se observó durante todo el año, los sectores con mejor performance fueron los vinculados a la infraestructura de inteligencia artificial.

En las últimas semanas de octubre, el gran ganador del año, el sector tecnológico, empezó a mostrar números que no le gustaron al mercado: menores beneficios y mayores niveles de capex. Esto generó dudas sobre la capacidad de monetización de compañías que están quemando muchísima caja para financiar estas inversiones. El resultado fueron caídas importantes tanto en los hyperscalers como en sus proveedores.

Considero que el año próximo podría ser muy bueno para los índices norteamericanos, con una dinámica parecida a la de este. El inversor deberá ser selectivo a la hora de asignar capital, ya que, como vimos, el mercado está traccionado principalmente por el sector tecnológico.

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Inteligencia artificial y tasas de interés: las claves para invertir en 2027

La IA avanza a pasos agigantados, y es difícil suponer que esa tendencia se detenga en 2027. Si a esto le sumamos que las big tech cotizan a múltiplos atractivos, tenemos otro argumento fundamental para sostener una visión constructiva sobre el mercado.

Por otro lado, si bien hoy EEUU convive con tasas altas en sus bonos, el mercado accionario no se vio afectado negativamente, principalmente porque las compañías presentan balances saludables. Aquí aparece un punto que va a contramano del consenso: un recorte de tasas por parte de la Fed podría reflejar falta de dinamismo en la economía, o que "algo se rompió". Desde mi punto de vista, eso sí sería una señal de alerta.

Para profundizar, vale observar que la tasa de política monetaria de la Fed se encuentra hoy en los mismos niveles que en noviembre de 2022. En ese período alcanzó su máximo en julio de 2023, en el rango de 5,25%-5,50%. Y desde fines de 2022 a la fecha, el SPY prácticamente se duplicó, con una suba del 99%. Queda demostrado así que, mientras las compañías ganen dinero, la tasa de interés no afecta directamente el rendimiento del mercado.

Con una mirada de inversor para el próximo año, considero que el sector tecnológico se encuentra en precios muy atractivos, siempre que nos enfoquemos en compañías de calidad. Como siempre, es fundamental que cada inversor analice su horizonte de inversión y los riesgos asociados a cada activo.

La IA está generando un cambio de paradigma a nivel mundial, y todavía estamos en una fase temprana de su desarrollo. Por eso, más allá de las posibles fluctuaciones de precios y la volatilidad del sector, lo considero una apuesta de buy and hold de cara a 2027.



Socio de AT Inversiones