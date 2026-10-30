El plazo fijo tradicional sigue siendo una alternativa para aquellas personas que buscan resguardar sus pesos durante un período determinado y saber desde el primer momento cuánto es que recibirán al vencimiento.
Plazo fijo: cuánto ganás si depositás $1.500.000 a 30 días
El rendimiento cambia según el canal usado para constituir la inversión y la tasa vigente al momento de colocar el dinero.
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En el Banco Nación, la tasa cambia según si la operación se hace de manera digital o presencial. Esa diferencia termina impactando directamente en los intereses que se consiguen después de 30 días.
Cuánto se gana por depositar $1.500.000 hoy
Para personas humanas, el Banco Nación ofrece actualmente una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,25% en los plazos fijos constituidos por canales electrónicos a un período de entre 30 y 59 días. Con una inversión de $1.500.000 durante 30 días, el resultado estimado es:
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capital inicial: $1.500.000
TNA: 19,25%
plazo: 30 días
intereses: $23.732,88
total al vencimiento: $1.523.732,88
El rendimiento nominal durante esos 30 días es del 1,58%. El cálculo nace de aplicar la tasa proporcional al período de inversión, una vez constituido el plazo fijo tradicional, el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento.
Plazo fijo electrónico vs. sucursal: la diferencia en las tasas
El canal elegido también modifica cuánto termina ganando el ahorrista. Para operaciones presenciales, Banco Nación ofrece una TNA del 15,50%, mientras que por medios electrónicos la tasa sube al 19,25%. Si los mismos $1.500.000 se colocan durante 30 días en una sucursal, el cálculo queda así:
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capital inicial: $1.500.000
TNA: 15,50%
intereses: $19.109,59
total al vencimiento: $1.519.109,59
La diferencia entre ambas modalidades es de $4.623,29 a favor del plazo fijo electrónico. Por eso, antes de constituir la inversión conviene revisar no solo qué banco ofrece la mayor tasa, sino también si existen diferencias entre sus canales digitales y presenciales.
Inflación y rendimiento: ¿conviene mantener el dinero a 30 días?
La ganancia nominal no es el único elemento que hay que mirar para evaluar un plazo fijo, también debe compararse el rendimiento con la inflación del mismo período. El último dato publicado por el INDEC mostró que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 1,9% durante septiembre de 2026.
Como el plazo fijo electrónico rinde 1,58% en 30 días, esa tasa quedó por debajo de la inflación mensual más reciente. Esto significa que, si los precios avanzaran durante el próximo mes al mismo ritmo que en septiembre, el ahorrista terminaría con más pesos al vencimiento, pero con una pérdida de poder adquisitivo.
De todas formas, la inflación de los próximos 30 días todavía no se conoce, así que antes de colocar los ahorros conviene revisar:
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la TNA vigente
el rendimiento efectivo durante el período
la inflación esperada
cuándo se necesitará nuevamente el dinero
otras alternativas disponibles para los pesos
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